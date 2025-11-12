Archena lanza un perfume con su olor: limón murciano, frescor del eucalipto y un acorde verde acuático

LA VERDAD Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:18 Comenta Compartir

«Desde la primera nota, la fragancia transmite la energía luminosa del limón murciano, acompañada por el frescor balsámico del eucalipto del Balneario y un acorde verde acuático que evoca la huerta y el río al amanecer, generando una salida vibrante que refleja vitalidad y pureza». Así huele Archena, según el perfume que ha creado la empresa Laboratorios Prady para ponerle olor a la localidad, en una iniciativa turística que aúna los aromas más característicos del municipios.

«El perfume se abre a la flor de azahar, aportando serenidad y elegancia, combinada con un toque aromático de romero suave, en un guiño a la tradición culinaria y al carácter mediterráneo de la tierra. El fondo de la fragancia ancla en la memoria, destacando la nobleza de la madera de olivo, el envolvente ámbar mineral acuático que recuerda las aguas termales de Archena y un matiz cálido de vainilla con anís, inspirado en los dulces tradicionales del municipio», indican los perfumistas encargados de la creación.

El resultado es un «unisex, cítrico, acuático y floral, con un fondo amaderado ligero, que transmite frescura y calma, reflejando en cada acorde el alma única de Archena», explican. La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández recibió al CEO de Laboratorios Prady, Martín Sánchez y a la perfumista encargada de crear la fragancia. Durante el acto de presentación, la alcaldesa pudo conocer de primera mano cómo Laboratorios Prady ha desarrollado la fragancia, denominada 'Esencia Mediterránea' destacando el saber hacer del perfumista, la formulación del producto acabado y su envasado, garantizando un resultado que encarna la identidad de Archena.

