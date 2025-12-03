Archena aprueba su presupuesto de 2026 por un montante de 19 millones de euros Los grupos de la oposición votaron en contra aduciendo que las cuentas no van a solucionar los problemas de los vecinoa, tales como la gran suciedad de la calles

Claudio Caballero Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:29 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Archena aprobó este miércoles el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2026, con los votos a favor del PP y en contra de los grupos de la oposición PSOE, Vox e IU, quienes calificaron las cuentas de «irreales y engañosas». El Presupuesto asciende a algo más de 19 millones de euros, registrando un aumento en los ingresos de 1,1 millones respecto al ejercicio 2025. El capítulo de inversiones llega a los 1,7 millones de euros, lo que representa un incremento del 20 % respecto al año anterior. Estas cuentas contemplan, según la alcaldesa, un refuerzo en las aportaciones destinadas a todos los barrios y pedanías, con el objetivo de mejorar equipamientos, modernizar espacios públicos y atender las necesidades de cada zona del municipio. Desde el PSOE, se tildan los presupuestos de irreales y dando continuidad a las políticas del PP, «con mucha fiesta y muchas fotos, pero dejando el pueblo sucio y abandonado».

Según el equipo de Gobierno archenero, la deuda municipal «vuelve a disminuir un año más, consolidando así una gestión basada en la responsabilidad y el equilibrio presupuestario». Para la regidora, estos resultados «confirman que las buenas políticas económicas dan frutos: reducimos deuda, aumentamos inversiones y garantizamos servicios sin subir impuestos», incidiendo en los datos de «disminución de la deuda, que se sitúan en un 34,42% de bajada en los últimos 14 años».

La alcaldesa avanzó que el Presupuesto de 2026 mantiene todas las bonificaciones existentes y suma nuevas medidas de alivio fiscal como la bonificación del 85 % en el IBI para diferentes zonas del municipio. Las cuentas también recogen la bonificación del 50 % en el ICIO para viviendas de protección pública y aquellas acogidas al Plan de Vivienda Joven. «Una medida con la que buscamos favorecer la creación de nuevas promociones, facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes y estimular la actividad económica local», ha afirmado la alcaldesa para añadir que reflejan, «una estrategia clara, fortalecer los servicios públicos, aumentar la inversión en el municipio y mantener una economía saneada.

El portavoz del PSOE de Archena, Samuel Moreno, criticó la aprobación del presupuesto. Según explicó, el documento presentado por el equipo de gobierno incluye partidas «irreales», algunas de ellas sin aplicación concreta, lo que, a su juicio, evidencia una falta de rigor en la planificación económica. El portavoz socialista reprochó además la ausencia de explicaciones detalladas sobre las cuentas y lamentó que el gobierno municipal dedique «más tiempo a fiestas y fotos» que a resolver problemas como el estado de las calles o la suciedad en el municipio.

Por su parte, el portavoz de Vox en Archena, Jaime García, arremetió contra el presupuesto del PP asegurando que llega «tarde y mal» pese a gobernar con mayoría absoluta. Pidio «menos marketing y más trabajo». Según García, las cuentas no reflejan la realidad del municipio y el anunciado superávit inicial de 3.631 euros evidencia la «práctica desaparición del margen de seguridad», lo que deja al Ayuntamiento expuesto ante cualquier imprevisto. El edil denunció que se trata de un «calco» del presupuesto de 2025, sin visión estratégica y condicionado por el endeudamiento y la intervención económica, que ya suma tres planes de ajuste. Criticó también que las subidas de impuestos sean la principal herramienta para cuadrar las cuentas, mientras el gasto en personal y contratos sigue consumiendo gran parte del presupuesto García cuestionó además los 1,7 millones anunciados en inversiones, asegurando que incluyen el canon autonómico de saneamiento. Según dijo, la falta de políticas reales en vivienda, seguridad o juventud se refleja en el estado de calles, edificios y servicios públicos.