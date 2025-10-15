Apuesta por la participación social para revitalizar entornos vulnerables de la Región de Murcia La Consejería de Política Social lanza una nueva convocatoria para proyectos que buscan transformar barrios con necesidades de inclusión

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha lanzado una nueva convocatoria para financiar la primera parte de los proyectos de participación social en entidades locales dirigidos a transformar barrios y entornos vulnerables, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Esta parte incluirá la elaboración de un diagnóstico a partir del que se desarrollarán las líneas de intervención que servirán de base para diseñar un plan de acción comunitaria.

Las entidades locales que concurran a esta convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), podrán profundizar en las características, los problemas y las necesidades de un territorio, así como en sus potencialidades.

Esto les permitirá proponer líneas estratégicas y transversales de actuación basadas en las propuestas realizadas por los ciudadanos, las entidades o los representantes de la administración pública, que conviven en esos entornos vulnerables y apuestan por su transformación a partir de la participación social.

Pueden ser beneficiarias de estas ayudas las entidades locales de la Región de Murcia que no hayan recibido anteriormente una subvención para desarrollar proyectos con la misma finalidad y en el mismo territorio, y que no estén desarrollando proyectos ya financiados de participación comunitaria para la inclusión social. Las subvenciones, en el marco del Programa FSE (Fondo Social Europeo)+Región de Murcia 2021-2017, se convocan por un importe máximo de 255.000 euros. El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 6 de noviembre.

Segunda convocatoria

La Comunidad lanzará una segunda convocatoria en 2026 para financiar la segunda fase de estos proyectos de Participación Comunitaria para la Inclusión Social (PACIS).

Cinco ayuntamientos de la Región ya están desarrollando un plan de intervención social a partir de la primera convocatoria de estas ayudas impulsadas por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, a través de la Dirección General de Servicios Sociales, Tercer Sector y Gestión de la Diversidad, dotada con 1.600.000 euros.

En Jumilla, el programa 'Pro-tejiendo nuestro barrio' cuenta con una financiación de 285.000 euros; en el de Totana, la inversión ha alcanzado los 700.998 euros, y en Alcantarilla, su proyecto 'Historias de Barrio 2.0' está dotado con 326.845 euros.

