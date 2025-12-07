Apcom estrena un nuevo centro de Atención Temprana en Moratalla

Apcom (Asociación de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual del Noroeste Murciano), conjuntamente con el Ayuntamiento de Moratalla, inauguró el pasado martes un nuevo Centro ... de Atención Temprana en la localidad. Este recurso es fundamental para ofrecer apoyo especializado a niños y niñas con necesidades de desarrollo y a sus familias, desde los primeros años de vida.

«Este nuevo centro, que se ubica en las instalaciones del CEIP Germán Teruel Escobar, representa un paso más en la labor constante que Apcom lleva realizando en la comarca del Noroeste, reforzando su compromiso con la inclusión, la atención integral y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad», comentan fuentes de la asociación. El Consistorio ha colaborado cediendo las instalaciones necesarias, facilitando así que Apcom amplíe sus servicios y pueda estar más cerca de las familias.

Desde Apcom destacan la importancia de contar con este espacio, que permitirá ofrecer intervenciones más accesibles, cercanas y adaptadas a las necesidades de cada menor. Las familias dispondrán ahora de un nuevo punto de apoyo, acompañamiento y orientación profesional. «La inauguración de este centro supone un avance significativo para Moratalla y para toda la comarca, reafirmando el valor del trabajo conjunto y del compromiso social», concluyeron fuentes municipales.