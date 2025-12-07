Apcom estrena un nuevo centro de Atención Temprana en Moratalla
El recurso abre sus puertas en las instalaciones del colegio Germán Teruel Escobar y permitirá ampliar los servicios que ofrece esta asociación
Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:26
Apcom (Asociación de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual del Noroeste Murciano), conjuntamente con el Ayuntamiento de Moratalla, inauguró el pasado martes un nuevo Centro ... de Atención Temprana en la localidad. Este recurso es fundamental para ofrecer apoyo especializado a niños y niñas con necesidades de desarrollo y a sus familias, desde los primeros años de vida.
«Este nuevo centro, que se ubica en las instalaciones del CEIP Germán Teruel Escobar, representa un paso más en la labor constante que Apcom lleva realizando en la comarca del Noroeste, reforzando su compromiso con la inclusión, la atención integral y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad», comentan fuentes de la asociación. El Consistorio ha colaborado cediendo las instalaciones necesarias, facilitando así que Apcom amplíe sus servicios y pueda estar más cerca de las familias.
Desde Apcom destacan la importancia de contar con este espacio, que permitirá ofrecer intervenciones más accesibles, cercanas y adaptadas a las necesidades de cada menor. Las familias dispondrán ahora de un nuevo punto de apoyo, acompañamiento y orientación profesional. «La inauguración de este centro supone un avance significativo para Moratalla y para toda la comarca, reafirmando el valor del trabajo conjunto y del compromiso social», concluyeron fuentes municipales.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión