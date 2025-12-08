Antonia Moya y Francisco Torrente, pregonera y cofrade del año de Calasparra

LV Lunes, 8 de diciembre 2025, 22:54 Comenta Compartir

El Cabildo Superior de Cofradías de Calasparra hizo público este pasado fin de semana el nombramiento de las distinciones más significativas de cara a la celebración de la Semana Santa del próximo año.

En esta ocasión, Antonia Moya del Amor, jueza de paz y miembro de la Cofradía del Ecce Homo de la localidad, será la pregonera, encargada de pronunciar la lectura de inicio de la Semana Santa 2026. Este nombramiento es un reconocimiento a su compromiso y vinculación con la vida cofrade de Calasparra.

Del mismo modo, en 2026 ostentará el cargo de cofrade del año Francisco Torrente Granados. Este recibe este reconocimiento por su larga trayectoria de entrega, dedicación y servicio a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en la que actualmente Francisco desempeña el cargo de cabo de andas.

La lectura del pregón dará el pistoletazo de salida a los actos oficiales de la Semana Santa de Calasparra. En esta ocasión, se celebrará el sábado 21 de marzo, a las 19 horas, dentro del auditorio municipal de Calasparra, donde se reunirán todos los participantes de esta cita, con cofrades, autoridades y vecinos.

Desde el Cabildo Superior de Cofradías de Calasparra se invitó a toda la comunidad a asistir y compartir este emotivo encuentro, que cada año representa un punto de unión, tradición y fervor para el pueblo de Calasparra.