Amplio dispositivo policial en Santomera para combatir el hacinamiento y el fraude en el empadronamiento Se llevaron a cabo 14 detenciones de personas que se encontraban irregularmente en el territorio nacional

LA VERDAD Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:17 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Santomera coordinó este jueves un amplio operativo policial destinado a detectar irregularidades en el Padrón Municipal y a inspeccionar viviendas con posibles deficiencias graves de habitabilidad.

Durante el dispositivo, realizado en las zonas aledañas a la calle Sánchez Laorden, se inspeccionaron 11 viviendas y un bajo comercial, de los que 7 incumplían las condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad. Además, se llevaron a cabo 14 detenciones a personas que se encontraban irregularmente en el territorio nacional, así como 51 actas por infracciones de la Ley de Extranjería.

La intervención surge tras la identificación, por parte de los Servicios Municipales de Estadística e Inspección Urbana, de indicios de fraude en inscripciones padronales y de numerosos inmuebles que no cumplían los requisitos mínimos de salubridad, seguridad y bienestar.

El dispositivo contó con la participación de más de 30 efectivos, entre agentes de la Guardia Civil, de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía, de la Policía Local y técnicos municipales de inspección urbanística y medioambiental. Su finalidad principal es evitar el hacinamiento, comprobar el estado real de las viviendas, proteger a menores en situaciones de riesgo, descubrir inscripciones irregulares en el padrón y detectar infracciones vinculadas a la normativa de extranjería.

Estas actuaciones forman parte de una campaña municipal para erradicar las llamadas 'casas patera', frenar el aumento de la inmigración irregular y combatir a las redes de explotación de extranjeros, que se aprovechan del acceso fraudulento al empadronamiento.

Asimismo, el Ayuntamiento intensificó los controles para impedir la obtención de certificados de empadronamiento fraudulentos, una práctica de la que se estaban beneficiando determinadas mafias al detectar un marco de impunidad. Con la nueva ordenanza del padrón, más restrictiva y garantista, el consistorio pretende asegurar que cada inscripción responde a una residencia real y legal.

La Unidad de Inspección del Padrón continuará trabajando para evaluar las intervenciones realizadas y programar nuevas acciones. El objetivo es proteger a la población, garantizar la seguridad, frenar cualquier forma de explotación y asegurar que todos los inmuebles del municipio cumplen condiciones dignas de habitabilidad.