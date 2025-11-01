La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El operativo policial desplegado en Librilla, en el momento de acceder a la fosa séptica, con fotografías de los desaparecidos sobreimpresas. Javier Carrión / AGM

Las amenazas que destaparon el crimen de la nave de Librilla: «Así os muráis hoy mejor que mañana»

Los mensajes de Whatsapp y la localización de los móviles apunta a los dos empresarios como supuestos autores del homicidio de los africanos Jean Mirabeau Ngoho y Siaka Coulibaly

Alicia Negre

Alicia Negre

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:24

Comenta

Son 29 palabras pero a los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil les bastaron para saber que era un hilo del que ... debían tirar si querían conocer cuál había sido la suerte de Jean Mirabeau Ngoho y Siaka Coulibaly, los dos africanos cuyo rastro se perdió en diciembre de 2024 y cuyos cadáveres aparecieron en mayo en una fosa de difícil acceso de una nave de Librilla. «Hijos de puta me robáis el dinero, me robáis el coche y me rompéis una pierna. Así os muráis hoy mejor ke mañana. Me cago en tós vuestros muertos (sic)».

