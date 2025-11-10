Alumnos del taller de empleo rematan las obras del entorno del túnel Maestre de La Unión

El Ayuntamiento de La Unión ha invertido un total de 180.906 euros en los trabajos de acondicionamiento de los alrededores del túnel José Maestre, ... que están a punto de concluir.

La empresa adjudicataria, Restauralia Cartago, certificará el fin de las obras dentro de unas semanas. Pero antes, el propio Consistorio unionense ha querido hacer partícipe del remate de los trabajos a los alumnos participantes de un taller de empleo joven de la localidad. Su tarea ha consistido en dar una mano de pintura antioxidante a las locomotoras, las vagonetas y otras maquinarias históricas situadas en el acceso al túnel y su entorno. Durante una visita a la zona, el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, felicitó al alumnado «por poner su grano de arena al plan de sostenibilidad turística de Portmán, del que forman parte estas obras».

El túnel José Maestre fue un pasadizo de 2.600 metros que atravesaba la Sierra Minera de norte a sur para transportar el mineral de decenas de yacimientos hacia el lavadero de Roberto, que se encuentra junto a la bahía de Portmán.

El proyecto incluye una segunda fase, que saldrán próximamente a licitación, para seguir recuperando la vía férrea

El ferrocarril con sus vagonetas tenía un recorrido de 3.250 metros, en su mayoría por el subterráneo del túnel. Los trabajos que están a punto de finalizar forman parte de la primera fase restauración, donde actuó desbrozando y adecentando la entrada al túnel, el hangar-taller a la salida y los alrededores de las edificaciones auxiliares en ese mismo extremo. Asimismo, la empresa ha acondicionado el primer tramo de la vía férrea entre el túnel y la conocida como 'tolva de trituración secundaria', así como vagonetas y locomotoras. El proyecto también incluyó la iluminación de la chimenea de la cercana fundición Orcelitana y la señalización e instalación de la cartelería interpretativa de los diferentes elementos y bienes de este conjunto minero-industrial.

Segunda fase

En la segunda fase del proyecto, cuyo periodo de licitación se dará a conocer próximamente –según avanzó el primer edil de La Unión–, se acometerá el resto de los trabajos de recuperación de la vía férrea hasta la tolva y la plataforma de la nave de trituración secundaria, incluida la instalación de vallado en el recorrido.

Cabe recordar que, con el declive de la minería en los años ochenta del siglo pasado, el túnel dejó de utilizarse, al igual que el lavadero Roberto.