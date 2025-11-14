La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Reunión mantenida en Alguazas este viernes. C. C.

Alguazas se convierte en el primer municipio de la Red de Información de Europa en la Región de Murcia

La localidad es sede de la reunión anual para trasladar a los más jóvenes la dimensión local de los asuntos europeos

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:10

Comenta

El municipio de Alguazas se ha convertido este año en sede de la reunión anual de la Red de Información de la Unión Europea de la Región de Murcia, un encuentro organizado por la Dirección General de la Unión Europea que, por primera vez, se celebra fuera de sus instalaciones habituales.

El alcalde de Alguazas, José Gabriel García Bernabé, expresó su agradecimiento por la elección del municipio como anfitrión, calificándolo como «un privilegio que honra nuestro compromiso con la participación activa en los asuntos europeos». El regidor recordó que el Ayuntamiento cuenta con una sólida trayectoria en proyectos estratégicos de ámbito europeo gracias a su Oficina de Proyectos Europeos, así como una participación destacada en la red de autoridades locales de la Unión Europea.

El acto contó con la presencia del director general de la Unión Europea en Murcia, Adrián Zittelli, quien destacó la importancia de esta reunión anual, que reúne a todos los puntos de contacto de información europea en la Región. «Trabajamos para acercar a la ciudadanía un mensaje que a veces se percibe como lejano, como algo que viene desde Bruselas, pero que afecta directamente al día a día de los murcianos», explicó.

Zittelli subrayó que esta edición pone especial foco en reforzar la dimensión local. Por ello, la celebración del encuentro en Alguazas, único Ayuntamiento de la región miembro de la red europea de autoridades locales, responde al objetivo de fomentar una participación municipal más activa.

