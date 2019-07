La alcaldesa de Fuente Álamo planea devolver a Vox las concejalías tras la investidura de Miras Ciudadanos, socio de gobierno del PP, no aclara si pondrá reparos a que Diego Martínez recupere las delegaciones P. S. Lunes, 22 julio 2019, 08:57

La situación política del Ayuntamiento de Fuente Álamo podría dar un nuevo giro el próximo lunes, 29 de julio, fecha en la que la alcaldesa, Juana Martínez, tiene previsto convocar un nuevo Pleno de la Corporación. Entre otras cuestiones del orden del día, la regidora podría plantear el retorno de concejalías con delegación para los ediles de Vox, según reconocieron a 'La Verdad' fuentes de la dirección regional del PP. Martínez, preguntada a este respecto, tiró del manual de la prudencia y solo quiso decir que «todos tendremos tiempo de rectificar, tanto PP como Ciudadanos y Vox, si López Miras es presidente». Un sutil mensaje dirigido a todos los actores, pero refiriéndose quizá a ella en mayor medida que a otros, después de que el pasado 5 de julio retirara las competencias de Parques y Jardines al concejal de Vox, Diego Jesús Martínez, tan solo unas horas después de la fallida investidura (con los votos en contra de la formación de Abascal) de Fernando López Miras como presidente de la Comunidad.

Ahora, las cosas han cambiado y la elección del candidato popular como jefe del Ejecutivo regional parece que será un hecho el próximo viernes, gracias al acuerdo de investidura entre PP, Ciudadanos y Vox. Sin embargo, al menos formalmente y a nivel municipal, permanece un escollo para que Martínez pudiera nuevamente otorgar delegaciones a los concejales de Vox. Y es la posición que mantiene Cs, mediante un acuerdo de su comisión negociadora de pactos, en contra de que los ediles de la formación naranja puedan compartir responsabilidades de gobierno con los de Abascal.

Preguntado sobre esta cuestión, el portavoz municipal naranja y primer teniente de alcalde, José Antonio Oliver, se limitó a afirmar que «de momento no hay nada y no tengo noticias de la dirección regional». Sin embargo, según pudo conocer esta Redacción de fuentes de la formación naranja, el asunto volverá a tratarse si su propio edil lo plantea, o incluso algún dirigente del Partido Popular, «lo cual no quiere decir que la decisión sea aceptar que algún concejal de Vox tenga delegación de competencias», matizaron desde Ciudadanos.

«Espero que impere el sentido común entre todos», declara el exedil de Parques y Jardines

Por su parte, el portavoz municipal de Vox y exedil de Parques y Jardines, Diego Jesús Martínez, expresó su deseo de que «impere el sentido común entre todos, que es que agradecerán los vecinos de la ciudad que depositaron su confianza en estas tres formaciones políticas [PP, Vox y Ciudadanos], que votaron afirmativamente para que Juana Martínez fuese alcaldesa». Tanto PP, Cs y Vox , así como el único edil de la formación localista Ciudadanos Villa de Fuente Álamo (CIFA), apoyaron a la candidata popular en la sesión constitutiva de la Corporación el pasado sábado 15 de junio.