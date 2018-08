La alcaldesa denuncia un nuevo retraso en las obras de la carretera de Alguazas

La alcaldesa de Campos del Río, María José Pérez, denuncia que «hay un nuevo retraso en el inicio de las obras de la carretera RM-531», que une el municipio con Alguazas. El subdirector general de la Consejería, Luis García González, envió una carta a la alcaldesa en la que le comunicó que «una vez replanteadas las obras de la carretera, se ha observado que existen algunas diferencias en cuanto a la ocupación real necesaria para acometer las obras respecto a la medición contemplada en acuerdos de adquisición» de dichos terrenos. Esos solares son necesarios para ensanchar la vía. Desde la Dirección General de Carreteras explican que no se ha modificado el proyecto y que esperan a que el Ayuntamiento formalice la entrega de los terrenos para poder llevar a cabo los trabajos de ampliación de dicha vía.

Según la regidora, «esta nueva situación conlleva que el Ayuntamiento tenga que volver a empezar de cero con todos los trámites que ya se habían aprobado con los propietarios de los terrenos afectados. Parece que todo lo que hemos hecho no sirve para nada». La primera edil lamenta que «no es comprensible que la Consejería, después de tener todos los trámites en marcha, venga ahora a decirnos que es necesario volver a modificar el proyecto. No es justo. No entiendo los motivos ocultos que hay detrás de todo esto».