El alcalde Vélez de Calasparra no eludió responder a la juez que le investiga por unos salarios

El alcalde socialista de Calasparra y miembro de la ejecutiva federal del PSOE, José Vélez, no se acogió a su derecho a no declarar en lo que respecta a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz, Antonia Moya, quien tiene abiertas diligencias por la presunta percepción irregular de unas retribuciones municipales.

Atendiendo a fuentes próximas a este procedimiento, 'La Verdad' publicó el pasado día 1 que Vélez, en su comparecencia como investigado, se había negado a responder a las preguntas de la magistrada y de la acusación particular. Sin embargo, tras tener acceso a la declaración del primer edil socialista, este periódico ha constatado que la información era errónea y que Vélez solo rechazó responder a la acusación particular «para evitar seguir añadiendo confusión a este asunto». Por lo que se refiere a la juez instructora, no puso reparo alguno en responderle, aunque finalmente Antonia Moya no le planteó cuestión alguna sobre estos hechos.

En su comparecencia, Vélez negó haber percibido ilegalmente unas retribuciones, como le atribuyen PP, Cs y Calasparra Viva.