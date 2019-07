El alcalde de Alguazas propone que la Corporación no cobre tras rechazar la oposición su subida de sueldo Blas Ruipérez. / j. c. / agm Ruipérez acusa a PP y UxA de querer recibir más retribuciones que los concejales del equipo de gobierno LA VERDAD Martes, 9 julio 2019, 09:21

En la propuesta anterior, las pretensiones del nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alguazas eran duplicar el sueldo del primer edil, hasta los 30.548 euros anuales, así como el global de las otras liberaciones parciales, por un total de 100.295 euros frente a los 57.400 globales de la pasada legislatura. La subida de salarios fue bloqueada por la oposición, y ayer el alcalde socialista, Blas Ángel Ruipérez Peñalver, reaccionó emitiendo un comunicado en el que anunciaba una nueva propuesta que envió al Partido Popular y a Unidad por Alguazas (UxA).

Retribuciones cero para todos durante la legislatura, tanto para él y su equipo, como para todos los miembros de la Corporación municipal. «Llevamos muchos días aguantando mentiras y cifras falsas por parte de la oposición para desacreditarnos. Al parecer, les parece indecente que aumente mi dedicación al Ayuntamiento y, por lógica, mi sueldo, al igual que el de una concejal que tendría una dedicación del 50%», dijo Ruipérez. Pero «lo que no cuentan es que han presentado enmiendas para embolsarse, por parte de Unidad por Alguazas, 7.700 euros al año en asistencias y subvenciones, y por parte del PP, 13.200 euros al año». Según consideró el primer edil, los miembros de la Corporación de estos partidos «quieren cobrar más que los concejales del equipo de gobierno, que tienen una responsabilidad muchísimo mayor que ellos. Eso sí que es una vergüenza y una indecencia».

«Están muy equivocados con nosotros si creen que estamos en el Ayuntamiento por dinero. Hemos trabajado durante cuatro años sin escatimar esfuerzos y cobrando cantidades bastante discretas. Tan solo nos mueven las ganas de trabajar por nuestros vecinos, algo que no pueden decir PP y UxA, a tenor de las propuestas económicas que presentan conjuntamente por escrito», continúa Ruipérez. «Lo que no vamos a hacer es mendigar, porque no nos hace falta. No estamos aquí por dinero. Cobrar un sueldo o una indemnización por asistencia a órganos colegiados es una cuestión de dignidad, no un privilegio. Pero si algunos quieren hacer de esto un arma arrojadiza contra nosotros, no lo vamos a permitir».

«Están muy equivocados con nosotros si creen que estamos en el Ayuntamiento por dinero», afirma el regidor

«Ya que se muestran tan preocupados por el gasto en 'sueldazos', suponemos que aceptarán la propuesta»

Retribuciones cero

Así, la nueva propuesta del equipo de gobierno para sueldos e indemnizaciones de la Corporación no prevé ninguna retribución anual para el alcalde y añade que «no hay liberaciones, ni exclusivas ni parciales, para ningún concejal».

Los miembros de la Corporación tampoco cobrarían indemnizaciones por asistencias a plenos ordinarios ni indemnizaciones por asistencias a plenos extraordinarios. Tampoco habría indemnizaciones por asistencia a Junta de Gobierno ni por asistencia a comisiones informativas. En cuanto a las subvenciones a grupos políticos, tanto la cuota fija como la variable serían cero euros para todos los partidos políticos y concejales del Pleno. «Ya que PP y Unidad por Alguazas están tan preocupados por el gasto en 'sueldazos', suponemos que aceptarán esta propuesta sin ningún tipo de problema», concluyó el alcalde.

UxA explicó hace unos días que la enmienda presentada no es para bloquear al Ayuntamiento, sino para «dejar el sueldo del alcalde igual que lo ha tenido esta legislatura, pues no tiene sentido subírselo un 50% como pretende y continuar a jornada parcial. Además, él mismo dijo antes de ser alcalde que no cobraría sueldo del Ayuntamiento, y ahora quiere ganar 30.548 euros al año».