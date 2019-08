El alcalde de Los Alcázares cancela el campeonato de fútbol playa «al no existir un contrato legal» Imagen de archivo de una competición de fútbol playa en Los Narejos. / Pablo Sánchez / AGM El exedil de Deportes reconoce que «no pasó por junta de gobierno porque no existía acuerdo con la empresa». La competición se llevará a cabo este sábado en la playa El Pescador de San Javier JUAN RUIZ PALACIOS Viernes, 9 agosto 2019, 20:10

El Ayuntamiento de los Alcázares anunció este viernes la cancelación del XII Campeonato de Fútbol Playa Mar Menor 2019, previsto para hoy y mañana en la playa de Las Palmeras de Los Narejos, «al no existir contrato legal que ampare su celebración». La competición se llevará a cabo este sábado en la playa El Pescador de San Javier.

El gobierno local sostiene que «informes jurídicos confirman que el exconcejal de Deportes, Nicolás Ruiz, llevó cabo a espaldas del Ayuntamiento la firma de este contrato con la empresa organizadora de este eventos deportivo». El equipo de gobierno añade que «la gravedad de los hechos es notable, puesto que dicho contrato está firmado por el exedil sin que él mismo estuviera capacitado para su firma y con un duración de cuatro años, por valor de 10.000 euros anuales». Entre las cláusulas destaca una indemnización a la asociación promotora por valor de 6.000 euros por edición suspendida. El alcalde, Mario Cervera, decidió suspender la cita por «causas evidentes», ya que «el órgano de contratación de este evento era la Junta Local».

'La Verdad' se puso en contacto con Nicolás Ruiz. El exedil afirmó que «al final no se llegó a un acuerdo con la empresa del evento, y por eso no se llegó a tramitar ningún expediente. No pasó por junta de gobierno porque no existía acuerdo».