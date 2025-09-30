La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Flores cortadas de Cehegín preparadas para su comercialización. F. Manzanera/ AGM

Los agricultores de Cehegín analizan el reto del relevo generacional y las líneas de ayudas

LA VERDAD

Martes, 30 de septiembre 2025, 21:54

Cehegín acogió este martes la Jornada de Promoción de Jóvenes Agricultores en el Territorio Integral, un encuentro que reunió a profesionales del sector agrario con el objetivo de promover el relevo generacional y fortalecer el futuro del campo. El evento contó con la participación de la directora general de Política Agraria Común, Ana García Anciones, y la alcaldesa, Alicia del Amor.

Durante la apertura, se puso en valor la labor de la entidad Integral, organizadora de la jornada, y del sindicato agrario Coag, colaborador en la creación de este espacio de trabajo y reflexión. A lo largo de la sesión se abordaron cuestiones esenciales como las ayudas para la incorporación de jóvenes, las líneas de apoyo disponibles, las estrategias para garantizar el relevo generacional y los planes de futuro para sectores como el de la flor cortada.

Por otra parte, se reafirmó el compromiso del municipio con el desarrollo agrario, un sector que históricamente ha tenido un gran peso socioeconómico en Cehegín, contribuyendo al empleo, al aprovechamiento de los recursos naturales y al impulso de la industria agroalimentaria. La jornada continuó con ponencias y espacios de intercambio de experiencias, consolidándose como un punto de encuentro clave para construir oportunidades y garantizar un campo sostenible y competitivo en el futuro.

