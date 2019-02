Agentes medioambientales hallan un pozo de la nieve no catalogado Un operario de limpieza de espacios naturales, frente al pozo. / carm El descubrimiento se hizo en la zona del Barranco de la Hoz de Sierra Espuña, en el término de Mula, donde no existe constancia de algún otro RICARDO FERNÁNDEZ Jueves, 7 febrero 2019, 01:26

Agentes de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, dependientes de la Dirección General de Medio Natural, realizaron días atrás un importante hallazgo en Sierra Espuña, consistente en localizar un pozo de la nieve de cuya existencia no se tenía conocimiento oficial hasta este momento. Fuentes conocedoras de los hechos explicaron que estos funcionarios estaban realizando una amplia batida en el parque natural con el fin de localizar posibles pozos sin protección, con el objetivo de sellarlos y evitar así accidentes, cuando se toparon con los restos de un pozo de la nieve de grandes dimensiones que no estaba catalogado. Se da la circunstancia, además, de que en esa zona de muy difícil acceso, situada en un paraje llamado Cabezo del Pozo y Barranco de la Hoz, perteneciente al término de Mula, no existe constancia de la existencia de estos pozos, que se utilizaban en épocas pasadas para la producción artesanal de hielo.

Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente confirmó ayer a 'La Verdad' este hallazgo, aunque lo situó erróneamente en el contexto de los trabajos de investigación y documentación que se están realizando dentro del Plan Director de los Pozos de la Nieve de Sierra Espuña. Señaló que el antiguo pozo tiene un diámetro aproximado de unos doce metros y dejó constancia de que es la primera construcción de ese tipo documentada en esa zona.