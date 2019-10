La adjudicación de la plaza de toros a Pabecema crea malestar entre aficionados

La adjudicación de la explotación de la plaza de toros de Calasparra por parte de sus propietarios a otra empresa suscitó este fin de semana una viva polémica en el municipio y levantó opiniones a favor y en contra de la citada decisión. El debate surgió después de que se hiciera público que los dueños de 'La Caverina' habían adjudicado la gestión del coso para los próximos cuatro años a la empresa Pabecema, por lo que cesan de sus funciones a la firma que hasta hace unas semanas venía desarrollando dicha labor, Chipé Producciones, que lidera Pedro Pérez Chicote.

Entre quienes se muestran contrarios al cambio se encuentra el alcalde, José Vélez, la asociación taurina El Quite y el propio Chicote. Este último aseguró que daba por hecha la renovación del contrato de arrendamiento, hasta el punto de que ya había realizado gestiones preparatorias para el próximo año.

La asociación taurina El Quite hizo público un comunicado en el que calificó de forma «muy positiva» la gestión llevada a cabo por Chicote, poniendo especial hincapié en las ganaderías que ha llevado a Calasparra, como Palha, Miura, Adolfo Martín, Cuadri, Prieto de la Cal, José Escolar y Cebada Gago. Este cambio en el arrendamiento supone una manifestación de los desencuentros surgidos entre la propiedad y la empresa sobre la forma de concebir la programación taurina de Calasparra.

Una decisión «poco acertada»

Por su parte, el alcalde, José Vélez, manifestó a 'La Verdad' que «no comparto, ni yo ni muchos vecinos, la decisión de los propietarios; creemos que es poco acertada. Pedro Sánchez Chicote ha realizado un trabajo serio y todo el mundo está muy satisfecho con su labor, por eso no entendemos el cambio». El regidor socialista reconoció que «hay malestar entre los aficionados, porque no entienden esto cuando se ha hecho, insisto, una gestión impecable». Y confesó que «la nueva empresa ya estuvo en Calasparra hace años y las referencias en el mundo del toro no son buenas. No creo que sea la más idónea para continuar con el proceso de avance de nuestra feria que hemos visto en los últimos años».

Por otra parte, están quienes consideran que la propiedad del coso es libre de adjudicar su explotación a la empresa que decida, al no tener obligación con Chipé Producciones después de que finalizara el pasado septiembre el contrato entre ambos.

Calasparra se ha convertido en el municipio que mayor número de festejos taurinos celebra a lo largo de la temporada, más incluso que la capital de la Región. Así, programa una feria de novilladas sin picadores, con un festejo, una corrida y las seis novilladas con picadores en las que se disputa el trofeo de la Espiga de Oro.