El PP acusa al alcalde de Blanca cobrar casi un 20% más que la exregidora Ester Hortelano JESÚS YELO Jueves, 11 julio 2019, 08:48

El PP y el PSOE protagonizaron el primer rifirrafe en la primera sesión extraordinaria celebrada en la noche del pasado martes. El motivo fue la remuneración del alcalde, Pedro Luis Molina (PSOE), que cobrará 2.800 euros brutos en catorce pagas, casi 40.000 euros al año. Molina percibirá el mismo sueldo que cobraba durante el casi año y medio que fue alcalde en la anterior legislatura. Sin embargo, la cifra del salario aumenta casi un 20% con respecto al importe que recibía la exalcaldesa Ester Hortelano en su mandato (2.263 euros). Este incremento provocó las críticas del PP y Somos Región, que votaron en contra, mientras que PSOE y su socio de gobierno, Blanca Lo Primero, lo hicieron a favor.

La portavoz del PP, Ester Hortelano, calificó el aumento como «abusivo e incoherente, ya que supondrá 30.000 euros más al año en relación a mi asignación». El concejal popular Jorge Molina mostró al público propaganda socialista de las pasadas elecciones, en la que «el alcalde dice que no pensaba vivir de la política, y ahora se pone 2.800 euros», criticó.

Más reproches

Por su parte, el alcalde de Blanca acusó al PP de hacer «demagogia». «No pretendo vivir de la política. No tengo la misma pretensión que usted, que lleva dieciséis años aquí. Y no me parece ninguna barbaridad percibir 1.900 netos al mes, y más aún cuando tengo la responsabilidad de manejar un Presupuesto de siete millones y una plantilla cercana al centenar de trabajadores», explicó. Añadió que «no podemos desprestigiar la figura del alcalde y la responsabilidad que conlleva el cargo», a lo que Ester Hortelano respondió que «fuisteis vosotros los que denigrasteis la figura del alcalde cuando en abril de 2018 aprobasteis una moción con el apoyo de Blanca Lo Primero para reducir mi sueldo un 50%».