Vox achaca el apoyo de su edil en Santomera a la investidura de Sánchez Roca a «una equivocación, una torpeza» El edil de Vox en el Ayuntamiento de Santomera, Álvaro Cutillas, durante su intervención el sábado. / AYTO El partido no sancionará a Álvaro Cutillas por ver solo «un malentendido» al votar a favor de la alcaldesa del PSOE, que se siente «incómoda» con ese respaldo recibido DANIEL VIDAL Martes, 18 junio 2019, 02:06

Un error de novato. Así justifica Vox el voto de su concejal en Santomera, Álvaro Cutillas, a la alcaldesa socialista de la localidad, Inmaculada Sánchez Roca, en el pleno de constitución de la corporación municipal del pasado sábado. Sánchez Roca superó la investidura en una primera votación con mayoría absoluta con los apoyos del concejal de Ciudadanos y el de Vox. Según ha podido saber 'La Verdad', Cutillas pidió autorización previa al partido sobre el sentido de su voto, pero no lo hizo por el canal adecuado y al final debió de entender que su postura era la correcta, aunque en realidad haya sentado como un verdadero tiro en la formación de Santiago Abascal. Una postura que, según argumentaron los responsables del partido en Santomera en su página de Facebook, pretendía «visualizar que el voto del partido comunista sectario [Alternativa por Santomera] es absolutamente intrascendente para el devenir del futuro» de la localidad. «Nosotros de ninguna manera queremos compartir gobierno con el PSOE. Pero al mismo tiempo tampoco queremos dejar el futuro de Santomera en manos del comunismo», continúa la publicación. En el mismo escrito, el equipo del edil entiende que «la situación de Santomera es muy excepcional, y la problemática del pueblo requería» una situación tan peculiar como el apoyo de Vox a la investidura de una alcaldesa socialista.

El coordinador del grupo parlamentario de Vox en la Asamblea Regional, Luis Gestoso, cree que el voto se debió a «un malentendido, una equivocación» por parte del propio Cutillas, que entendía que su voto era necesario para «liberar al PSOE de pactos con los comunistas». Según Gestoso, «más vale un político patriota y leal, aunque sea inexperto, que un político experto del que no te puedas fiar porque es un mentiroso. Siempre apostaremos por el primero, aunque pueda equivocarse». Gestoso también se refirió al voto de Cutillas como «una torpeza sin mala fe por parte de una persona que acaba de llegar a la política» pero que «tampoco tiene mayores consecuencias porque no era decisivo para dar el gobierno al PSOE».

Efectivamente, y según deja claro la alcaldesa de Santomera, Inmaculada Sánchez Roca, «yo no necesitaba los votos de Vox para salir investida, porque fui la lista más votada y no había una mayoría absoluta alternativa capaz de arrebatarme la alcaldía. No necesitaba cerrar un pacto de investidura con nadie. Los votos del PSOE me bastaban y me sobraban. Yo no soy alcaldesa gracias a los votos de Ciudadanos y de Vox. Soy alcaldesa porque gané las elecciones», zanja.

«Insalvables diferencias»

De hecho, tanto Vox como el PSOE han negado hasta la saciedad desde el pasado sábado por la noche que existiera acuerdo alguno previo para facilitar la investidura. «No tenía ni tengo nada que hablar con Vox, y de hecho me incomoda su voto. Pero ellos tienen sus propias estrategias. Al final han conseguido lo que querían, que es dinamitar el diálogo entre el PSOE y Alternativa por Santomera para construir una estabilidad progresista en el municipio. No entiendo las críticas, porque no he pactado nada con nadie y ahora el camino será mucho más duro». Por su parte, Vox también quiso dejar claro que «no ha existido ningún tipo de pacto con el PSOE. El PSOE no ha querido dialogar con nosotros de ninguna manera debido a nuestras insalvables diferencias, ni nosotros con ellos tampoco», añade.

El propio Cutillas, sin embargo, evitó ayer hacer declaraciones y se ciñó a las valoraciones de la dirección regional del partido que, pese a todo, no piensa tomar medidas disciplinarias contra el concejal. Según confirmó Gestoso, Vox no se plantea abrir expediente ni sancionar a su líder en Santomera, «salvo que en Madrid dijeran lo contrario».