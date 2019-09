Vox abre una crisis de gobernabilidad tras exigir la dimisión de la alcaldesa María de los Ángeles Túnez, Raquel Rodríguez e Inmaculada García. / LV «Si los populares quieren que el pueblo avance, pedimos que Túnez y la edil de Hacienda se vayan», advierte la formación de Abascal, que amenaza con romper el pacto JUAN RUIZ PALACIOS Miércoles, 4 septiembre 2019, 01:40

Los concejales de Vox en Puerto Lumbreras exigieron ayer la dimisión de la alcaldesa, María de los Ángeles Túnez, y de la edil de Hacienda, Raquel Rodríguez, ambas del PP, a quienes acusaron de no dejarles trabajar en el Ayuntamiento y de ocultarles información.

Los concejales de la formación de Santiago Abascal criticaron que «después de 76 días del acuerdo de investidura, hemos estado en el Ayuntamiento intentando trabajar de manera incansable. Y decimos intentando porque no se nos ha permitido». Lamentaron, asimismo, que «se nos ha restringido el acceso a la información, no tenemos acceso a gran parte de los expedientes ni de los listados, y además hemos requerido esa información a los trabajadores, pero no nos la facilitan porque están amenazados con perder su puesto de empleo».

La concejal de Vox Inmaculada García, que dirige las delegaciones de Obras Públicas y Servicios Municipales, denunció que «no tenemos control sobre el gasto de nuestras concejalías; algunos trabajadores no consultan con los responsables a la hora de emitir facturas o de solicitar cualquier tipo de material. Y no se han nombrado todavía a las personas responsables en los consejos de administración ni en las empresas municipales».

«No tenemos acceso a gran parte de los expedientes, ni tampoco sabemos nada del plan urbano»

Según García, Vox no tiene conocimiento de la situación en la que se encuentra el Plan General de Ordenación Urbana. «Se acordó que se llevaría a cabo de manera conjunta. Y, a día de hoy, no sabemos nada del Plan General. Tampoco se ha mantenido ninguna reunión de consenso para trabajar de manera conjunta por el bien de los lumbrerenses», afirmó la edil.

La regidora guarda silencio

Por todo ello, Vox exigió al PP la «dimisión inmediata» de la alcaldesa, María de los Ángeles Túnez, y de la concejal de Hacienda, Raquel Rodríguez. «Creemos que son las personas que están poniendo piedras en el camino para que el acuerdo deje de ser viable. Si realmente el PP está preocupado y quiere el pueblo avance, creemos y exigimos de una vez que esto se cumpla», expusieron desde Vox.

En un comunicado, el Ayuntamiento explicó que «las centrales sindicales de UGT y CC OO, como representantes de los trabajadores del Consistorio, presentaron el martes un escrito en el que se desmarcan de las acusaciones vertidas por el Grupo Municipal Vox». En el mismo, que firman representantes de ambos sindicatos, manifiestan que «los delegados sindicales de ambas organizaciones no tienen ninguna denuncia por parte de ningún trabajador, tanto funcionario como laboral, de que el equipo de gobierno haya presionado o coaccionado a alguno, con el fin de impedir el acceso a la información al grupo político de Vox».

«Desde CC OO y UGT alabamos el trabajo y el buen hacer de todos los trabajadores de este Ayuntamiento», e instaron al grupo político Vox a «no utilizar a los trabajadores de este Ayuntamiento con fines partidistas, ya que los trabajadores son más que conocedores tanto de sus derechos como de sus obligaciones».

'La Verdad' se puso en contacto con la alcaldía de Puerto Lumbreras, con el objetivo de conocer la versión de la alcaldesa y saber si la regidora ve peligrar el pacto de gobernabilidad tras las declaraciones de los concejales de Vox, pero María de los Ángeles Túnez prefirió no hacer declaraciones al respecto.