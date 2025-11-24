Abarán recibirá ayudas para el puente del Segura y Villanueva, para dos carreteras

Jesús Yelo Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:38 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Abarán recibirá una subvención de 420.00 euros y el de Villanueva del Río Segura otra de 400.000 euros para obras de mejora de la seguridad vial en varias travesías de estas localidades. Las ayudas proceden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, con la que los consistorios firmará distintos convenios. Los rubricará el consejero, Jorge García Montoro, con los alcaldes de Abarán y Villanueva, Jesús Gómez, Jesús Viciana respectivamente.

Los municipios «licitarán, contratarán y ejecutarán las obras, que contemplan actuaciones de pavimentación, señalización vertical y horizontal, repintado, mejoras en accesibilidad y ordenación de la circulación, con proyectos informados por la Dirección General de Carreteras». El plazo de ejecución se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027.

En Abarán, se actuará en la carretera RM-B17, en concreto en el tramo comprendido entre los kilómetros 3,795 y 4,118. Los trabajos abarcan la la rehabilitación del puente sobre el río Segura, la adecuación de aceras y pasos peatonales, la sustitución de elementos de seguridad y la adecuación de intersecciones.

También Puerto Lumbreras

En Villanueva, se formalizará la cesión al Consistorio de dos tramos: uno en la T-B14 y otro en la RM-522, desde el límite con Archena a la intersección con el Camino Paira Alta.

El Plan de Travesías de la Comunidad también beneficiará a Puerto Lumbreras, que recibirá 300.000 euros para el arreglo de tramos de la RM D-16 y de la RM D-11. El convenio lo firmará la alcaldesa, María Ángeles Túnez.