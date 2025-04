Óscar Urralburu: «Lo de Errejón fue una decepción de la que ya hemos pasado página»

Estaba feliz Óscar Urralburu en esta última etapa alejado de la primera línea política, en su trabajo como docente en el instituto Miguel de ... Cervantes de Murcia y moviéndose a pie por la ciudad. Pero la cabra tira para el monte y acaba de ser nombrado miembro de la dirección nacional de Sumar, junto con otros tres afiliados de la Región: Lorena Lorca, Juan Carlos Pastor y Constanza Sánchez. El movimiento que lidera Yolanda Díaz encara una nueva etapa tras el terremoto causado por la traumática salida de Íñigo Errejón. Un caso que a Óscar Urralburu Arza le causó «decepción personal», pero que considera que es agua pasada.

–¿Por qué vuelve?

–Porque me lo ha pedido Lara Hernández [coordinadora general de Sumar, junto a Carlos Martín], quien considera que puedo echar una mano. Yo nunca me he ido del todo, como tampoco he estado del todo dentro. Creo que es importante que los partidos de izquierdas tengan, digamos, un listado de gente con voluntad de trabajar de manera militante, con ganas de aportar su conocimiento. Y mientras sirva, pues yo voy a seguir. Eso no significa que vaya a abordar otras responsabilidades, ni muchísimo menos.

–Sumar atravesó un momento complicado con todo lo que pasó de Íñigo Errejón. ¿Cómo se ha quedado el movimiento? ¿Cree que todavía se puede recuperar la confianza de la ciudadanía tras la pérdida de credibilidad provocada por el comportamiento del anterior portavoz?

–Está claro que tuvo un impacto importante, porque era la referencia y el portavoz del grupo parlamentario, pero yo creo que es una página que se ha pasado. Quiero decir que allá cada cual con los errores que haya cometido a nivel personal, incluso con los presuntos delitos que haya podido cometer. Pero no vamos a entrar ahí, esa pantalla ya la hemos pasado, y lo que hemos visto este pasado fin de semana en Madrid, lo que yo al menos he podido apreciar es un impulso importante en el equipo que ahora mismo está en el Gobierno, liderado por Yolanda Díaz, y que se conjunta dentro de algo más que un partido, un movimiento que va más allá y que tiene energía. He visto a mucha gente, a mucha gente joven, con muchas ganas de aportar y de implicarse para resolver sus problemas cotidianos. También observo que se dibuja un escenario en el que se reconocen, digamos, las medidas y las ideas que está llevando a cabo el Gobierno. Reconozco que disfruté debatiendo con compañeros y compañeras de otras comunidades autónomas. Creo que se puede empezar a trabajar muy bien a partir de ahora.

–Usted dio la cara siempre por Errejón, a quien apoyó decididamente frente a Pablo Iglesias cuando estaban en Podemos, suponiendo ese apoyo un coste personal y político. ¿Hasta qué punto se siente decepcionado? ¿Se arrepiente de ese apoyo?

–Evidentemente, es una decepción en lo personal, pero también tengo que decir que mi relación con Íñigo Errejón no salía, digamos, de una relación fundamentalmente política. Como mucho, como he dicho algunas veces, puramente intelectual, de intercambio de libros, etc... Insisto en que es una cuestión que ha pasado, sobre la que hemos pasado página ya. Las decisiones que he tomado han sido siempre de carácter político, tenían que ver con la visión de lo que necesitaba España en cada momento. Yo creo que esa visión sigue estando encima de la mesa, seguimos trabajando intensamente por esa confianza que tenemos en este país, en la capacidad de transformación de este país, que creo que se está expresando muy bien con las ministras Yolanda Díaz, Mónica García, Pablo Bustinduy, Sira Rego, Ernest Urtasun... El trabajo que están realizando en el Consejo de Ministros expresa muy bien lo que pensamos en Sumar que necesita nuestro país.

–¿No cree que el trabajo de los ministros de Sumar no se percibe, que queda fagocitado por la parte mayoritaria del Gobierno, la del PSOE?

–Es posible que no estemos contando con la suficiente contundencia y claridad los beneficios de las medidas del Gobierno, que haya una especie de capitalización por parte del partido mayoritario del Ejecutivo de iniciativas impulsadas por Sumar. ¿Y qué hacer para que se sepa? Bueno, evidentemente tenemos que mejorar la comunicación. Hemos sido muy respetuosos en este tiempo que no teníamos directiva autonómica. Ahora están Juan Carlos Pastor y Lorena Lorca como coordinadores en la Región de Murcia, y tendrán que hacer un mayor trabajo de comunicación. También Constanza Sánchez y yo mismo vamos a asumir ese compromiso. La semana que viene vamos a convocar una reunión para empezar a activar la comunicación, porque es importante que se conozcan las propuestas que hemos llevado al Congreso y las medidas de Sumar en el Gobierno que benefician a la ciudadanía de la Región.

–¿Cuáles son esos logros?

–Las medidas de carácter laboral impulsadas por Yolanda Díaz son importantísimas. Las tasas de empleo en la Región son las mejores de los últimos 17 años. El carácter estructural de la temporalidad en nuestra Región era una queja permanente no solamente de los sindicatos, sino del propio Gobierno regional y la patronal. Las subidas del salario mínimo interprofesional tienen un impacto notable, pues entre el 15% y el 20% de la población laboral de esta Región percibe el salario mínimo. También ha habido medidas por parte del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, como impulsar la modificación del artículo 49 de la Constitución, que ha sido un gran logro del sistema democrático en España, acabando con esa discriminación que sufrían las personas con discapacidad. Asimismo, la política cultural, el apoyo de Ernest Urtasun al Museo ARQVA, al yacimiento de Mazarrón, a La Bastida, que va a protagonizar ahora una exposición en el Museo Arqueológico Nacional. La Ley de Salud Pública beneficiará de manera particular a una región como Murcia, que ha tenido una importante masa de población flotante, de carácter inmigrante, que no tenía derechos sanitarios, con lo que evitamos importantes problemas de salud.

–¿Cómo ve la Región? ¿Ha cambiado mucho desde que usted era diputado en la Asamblea Regional, entre 2015 y 2019?

–La Región se está apalancando, está perdiendo competitividad con su entorno. Si no es por el Gobierno de España, no se reparte el crecimiento económico de los últimos años. Los servicios públicos están abandonados, las listas de espera crecen más que nunca, la educación pública está absolutamente desatendida... López Miras está siguiendo la inercia del PP de siempre, pero ahora de la mano de Vox, que hace propuestas que van en contra de los intereses de la Región como el apoyo a los aranceles de Donald Trump, y que ataca los derechos de las personas LGTBI, de las mujeres y la diversidad cultural de esta Comunidad. No obstante, pienso que la ciudadanía de esta Región ya es consciente de esa violencia con la que ha irrumpido Vox en las instituciones y actuará en consecuencia.