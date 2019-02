Orihuela 'ofrece' su AVE a la Región y estima que hay demanda para 14 trenes diarios

Bascuñana: «También puede servir a nuestra comunidad hermana»

Emilio Bascuñana

El alcalde de Orihuela está como un niño con zapatos nuevos ante la proximidad de la puesta en servicio del AVE. Emilio Bascuñana (PP) señala que no tiene información de Adif ni de Fomento, y se ciñe al anuncio del ministro de que operará este verano. «Si por mí fuera, cuanto antes mejor. No por motivos electorales, ya que no se trata de apuntarse ningún tanto, sino porque es un servicio muy positivo para los ciudadanos», señala ante la eventualidad de que fuera antes de las elecciones. Considera que es una infraestructura buena para todos, y que también dará servicio a «una Región hermana», mientras se realizan las obras de soterramiento de las vías y de la estación en Murcia.