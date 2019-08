«Orihuela era entrañable; Luján es práctico y tiene las cosas claras» Borja Moreno. / VICENTE VICÉNS / AGM Borja Moreno, presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia MIGUEL LAJARÍN Sábado, 24 agosto 2019, 10:53

Representa a más de 30.000 universitarios como presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia y ha conseguido que los principales líderes políticos se comprometan a realizar sus propuestas durante esta legislatura. Borja Moreno (Murcia, 1993) estudia Sociología e Ingeniería Informática, es miembro de la Asociación de Divulgación Científica de Murcia y se ha recorrido media región haciendo el Camino a Caravaca. Apasionado de la política, ha optado hasta ahora por centrarse en la universitaria. Tanto que compagina su cargo con otro nacional en la CREUP.

-¿Cómo es posible que un casi ingeniero informático empiece a estudiar Sociología?

-Han sido muchos años entre algoritmos, patrones y programas. Echaba en falta entender algo más de la parte humana. Sociología me permite acercarme a esa dimensión. Es una combinación extraña, me lo dicen mucho, pero todo está relacionado.

-¿Siente 'orgullo UMU'?

-Claro que sí. Es una institución centenaria que ha sido y es una fuente de oportunidades para muchísimos murcianos. Tenemos que cuidarla más y conseguir mayor 'sentimiento UMU'.

-¿Se presentará a la reelección como presidente?

-No creo que sea una decisión que deba tomar aún. Depende de varios factores. Me gustaría seguir participando en la representación estudiantil, aunque puede ser un buen momento para bajar un poco el ritmo y dedicar más tiempo a otros proyectos personales.

-¿Cómo se enteró de que su vicerrectora de Estudiantes sería 'número dos' del PP a la Asamblea?

-Fue curioso. Horas antes de que saltara a los medios de comunicación me escribió: «Me gustaría que sacásemos un hueco para hablar». La notaba ilusionada y muy convencida. Eso para mí dice mucho de una persona que pone el alma en todo lo que hace. Fue una decisión personal que quiso compartir. Pudo no hacerlo, pero quiso hacerlo.

-¿Qué espera de Cristina Sánchez como consejera de Juventud?

-Que Juventud no sea un apellido más en la Consejería. No podemos asociar la juventud exclusivamente al ocio. Estamos preocupados por el empleo, la emancipación, la salud y la movilidad o la educación. Queremos participar en las políticas públicas que nos afectan. Además, tenemos un Plan de Juventud aprobado que siguió un proceso indiscutible y refleja lo que la juventud murciana quiere. Hay que cumplirlo, comenzando por la recuperación del Consejo de la Juventud de la Región.

-¿Usted ha sido alto cargo del CEUM con dos rectores diferentes. ¿Echa de menos a Orihuela o está satisfecho con Luján?

-Creo que es difícil comparar. Al año de ser elegido Orihuela, le pregunté si echaba algo de menos. Su respuesta fue: «Tiempo para pensar en cómo resolver los problemas de la gente». Fue muy honesto y coincido completamente con esa afirmación. En el tú a tú Orihuela es entrañable. Luján es muy ejecutivo, se le nota mucho bagaje en el trato. Es práctico, tiene las ideas claras y transmite confianza. Es un buen rector.

-¿Cree que López Miras y Franco cumplirán con los compromisos adquiridos durante la campaña electoral?

-Cuando hicimos la ronda de contactos antes de las elecciones, recuerdo especialmente la conversación que mantuvimos con Isabel Franco en la cafetería de La Merced. Fue realista y muy sincera, no firmó por hacerse la foto. Confío en las personas que me dan su palabra. Ella me dijo que sería difícil asumir todos los puntos que pedíamos, pero que trabajaría en ellos. No sé si el tiempo le dará la razón, pero ya hemos empezado a priorizar los más urgentes con el consejero de Universidades. Creo que es algo positivo.