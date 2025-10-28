Organizaciones ciudadanas convocan una semana «en defensa de la sanidad pública» en la Región de Murcia

Organizaciones sanitarias, asociaciones de pacientes, sociedades científicas, sindicatos, plataformas ciudadanas y partidos políticos se han sumado a la Semana en Defensa de la Sanidad Pública ... en la Región de Murcia, que se celebrará la próxima semana bajo el lema 'Por ti, por tu salud y por la de todas y todos'. Con esta iniciativa se «pretende visibilizar la importancia de la sanidad pública como pilar esencial de cohesión social y denunciar su progresivo deterioro por la falta de financiación, la sobrecarga de los profesionales, la privatización creciente y las desigualdades territoriales en el acceso a los servicios de salud».

La presentación de esta Semana en Defensa de la Sanidad Pública tuvo lugar este martes en Lorca, el área de salud tradicionalmente más afectada por las demoras en las listas de espera y por la saturación de su Atención Primaria. Las organizaciones adheridas a esta iniciativa han plasmado su firma en un manifiesto que reclama «medidas urgentes» para revertir «el deterioro del sistema sanitario público» y «garantizar su universalidad, accesibilidad, equidad, gratuidad y calidad».

Entre quienes participarán en las actividades de la próxima semana se encuentran la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (ADSP), la Asociación de Usuarios de la Sanidad, la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Smumfyc), la Sociedad de Pediatría del Sureste, Comisiones Obreras y UGT. Hasta 43 organizaciones se han adherido al manifiesto, que incluye toda una batería de propuestas.

Entre ellas, «reforzar la Atención Primaria», con centros de salud «accesibles, próximos, sin demoras y con equipos completos», lo que incluye a trabajadores sociales y auxiliares, y no solo a médico y enfermero. Las organizaciones exigen que se cumplan los compromisos de la Estrategia de Mejora de la Atención Primaria (EMAP) y que se dote a este primer nivel asistencial de partidas que representen al menos un 25% del presupuesto sanitario total.

El manifiesto de la Semana de la Sanidad Pública reivindica «un pacto político amplio» y advierte de la falta de recursos: la Región de Murcia se sitúa entre las comunidades con menor presupuesto per cápita destinado a sanidad. Las desigualdades territoriales preocupan a los firmantes del manifiesto, que reclaman «reducir las diferencias en tiempos de espera quirúrgica, pruebas diagnósticos y en consultas externas» entre áreas de salud. También exigen el cumplimiento de la Estrategia de Salud Mental, «con infraestructuras y profesionales suficientes».

Asimismo, el manifiesto reclama «atender la cronicidad y el envejecimiento», y denuncia que «no es aceptable que las personas mayores no están suficientemente protegidas socialmente». La comunidad necesita «un Plan Regional de Atención a Personas con Enfermedades Crónicas».

Entre las organizaciones que participarán en la Semana en Defensa de la Sanidad Pública se encuentran también la Sociedad Murciana de Enfermería Familiar y Comunitaria (Seapremur), la Sociedad Murciana de Medicina Preventiva y Salud Pública, el Colegio de Terapeutas Ocupacionales o la Asociación Murciana de Salud Mental. También se integran en esta iniciativa numerosas asociaciones y entidades de vecinos, así como la Asociación Murciana para la Ayuda a Mujeres con Cáncer de Mama (Amiga) y la Federación Salud Mental Región de Murcia.

Entre las actividades previstas hay varias mesas de debate: en el salón de CC OO de Cartagena (4 de noviembre, 18.30 horas), el Palacio Huerto Ruano de Lorca (5 de noviembre, 19.30 horas) y en el salón de Puertas de Castilla de Murcia (Jueves 6 de noviembre, 19.00 horas). Además, el sábado se celebrarán concentraciones a las 12.00 horas en Cartagena y Murcia, y a las 19.00 en Lorca.