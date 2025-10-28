La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Profesionales y pacientes, durante una protesta de la Marea Blanca, en una imagen de archivo. Nacho García / AGM

Organizaciones ciudadanas convocan una semana «en defensa de la sanidad pública» en la Región de Murcia

Profesionales, pacientes, sindicatos y asociaciones reclaman «medidas urgentes» para frenar el «deterioro» del sistema

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Martes, 28 de octubre 2025, 19:23

Organizaciones sanitarias, asociaciones de pacientes, sociedades científicas, sindicatos, plataformas ciudadanas y partidos políticos se han sumado a la Semana en Defensa de la Sanidad Pública ... en la Región de Murcia, que se celebrará la próxima semana bajo el lema 'Por ti, por tu salud y por la de todas y todos'. Con esta iniciativa se «pretende visibilizar la importancia de la sanidad pública como pilar esencial de cohesión social y denunciar su progresivo deterioro por la falta de financiación, la sobrecarga de los profesionales, la privatización creciente y las desigualdades territoriales en el acceso a los servicios de salud».

