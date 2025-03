Las oposiciones de Secundaria en la Región de Murcia comenzarán el 21 de junio con la vista puesta en reducir la falta de profesores

Alberto Sánchez Lunes, 31 de marzo 2025, 11:06 | Actualizado 11:57h. Comenta Compartir

Las oposiciones a profesor de Secundaria y Formación Profesional tendrán su primera prueba este año el próximo sábado 21 de junio. La convocatoria reunirá a 14.200 aspirantes en un momento donde se está cronificando la falta de docentes en algunas especialidades técnicas y científicas de la ESO y FP, donde la búsqueda de sustitutos para vacantes se hace muy complicada para la Consejería de Educación. Su titular Víctor Marín resaltó este lunes que estas pruebas selectivas tienen doble objetivo: estabilizar las plantillas docentes tras la reducción de la jornada laboral de los funcionarios a 35 horas y «captar un mayor número de profesionales que quieran dedicar su carrera a trabajar en el sector educativo». Añadió que el problema de la «carestía» en cuanto al número de personas que «quieren dedicarse voluntariamente a la docencia» ocurre en toda España, «no solo en la Región de Murcia».

Esta convocatoria, estructurada en una fase de oposición y otra de concurso, regresa al modelo eliminatorio previo a las normativas estatales que buscaron en los años anteriores estabilizar la situación de los interinos. «Se ha hecho un estudio de la tasa de temporalidad que existe en cada una de estas especialidades (por encima del 15% la mayoría) y todas las que plantean problemas de provisión de personal están convocadas», subrayó Marín, quien avanzó que hay materias para las que no se convocaban plazas desde 2008, como Latín, Griego o Música. Educación ha convocado un total de 1.595 plazas, de los que 1.516 puestos serán para profesores de la ESO, otras 51 plazas para FP, para profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas cuatro plazas, para docentes de artes plásticas y diseño otras dos plazas y, por último, 22 puestos para profesores de música y artes escénicas.

Las pruebas comenzarán el 21 de junio y se realizarán en aularios universitarios e institutos de los municipios de Murcia, Cartagena, Lorca y San Javier. Serán 37 sedes distribuidas en cuatro municipios y seis localidades, donde estarán repartidos los 210 tribunales convocados. El primer y único llamamiento se realizará ese día a las ocho de la mañana. Esta oposición, «la mayor convocada en la Región», atraerá a aspirantes de otras comunidades como Andalucía o Castilla-La Mancha, donde incluso hay especialidades que no ofertarán plazas mientras que aquí sí. «La Consejería de Educación ha puesto especial atención en garantizar el óptimo funcionamiento del proceso para que sea ágil, transparente y esté bien organizado», explicó el consejero.

Estructura de las pruebas

Estas pruebas selectivas se desarrollarán en dos fases: la de oposición, cuya puntuación abarcará dos tercios de la nota final, y la de concurso, cuyo peso será de un tercio. La fase de oposición consta de dos pruebas que tendrán carácter eliminatorio. La primera estará estructurada en dos partes, la parte A, que será una prueba de carácter práctico consistente en la realización de una serie de ejercicios que permitan comprobar que los candidatos poseen la formación científica y el dominio de las habilidades técnicas correspondientes a la especialidad a la que optan, y la parte B, que consistirá en el desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante de entre los tres o cuatro, dependiendo del número de temas de la especialidad, extraídos al azar por el tribunal.

El consejero recordó que en los últimos años se ha llevado a cabo «un importante proceso de estabilización de plazas en el cual se suprimió, desde la normativa estatal, ese carácter eliminatorio» de la primera parte del examen. «Ahora, al no estar vigente esas disposiciones transitorias, se vuelve a la normativa que data del año 2007». En la práctica, para estos exámenes los interinos no tendrán tanta ventaja como en convocatorias anteriores, ya que se beneficiaban de los puntos obtenidos por la experiencia al no poder ser eliminados si suspendían la primera fase.

La segunda prueba consistirá en la presentación y defensa ante el tribunal de una programación didáctica y en la elaboración y exposición oral de una unidad didáctica. Los aspirantes que superen la fase de oposición deberán presentar los méritos que se correspondan con el baremo, cuya puntuación máxima será de diez puntos. Se valorará con cinco puntos la experiencia docente, la formación académica con cuatro puntos y con dos puntos otros méritos como la superación de la fase de oposición en anteriores procedimientos, cursos de formación y publicaciones.

En la primera quincena del mes de mayo se publicará la lista de admitidos definitiva y los opositores conocerán con antelación tanto su sede como su tribunal, prometió el consejero.

El consejero Marín insiste en que la Región «no tiene competencias» para eliminar el programa de Lengua Árabe El consejero de Educación, Víctor Marín, recordó este lunes que el Gobierno regional no tiene competencias para eliminar el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí que Vox pone como condición para aprobar los Presupuestos autonómicos de este año. El plan lleva desarrollándose más de una década en siete centros educativos de la Comunidad sin polémicas hasta ahora. Marín insistió en que el Ejecutivo tiene «voluntad de acuerdo» para sacar adelante las cuentas de 2025, «siempre apostando por el interés general de los ciudadanos». La Región «no tiene las competencias necesarias como para poder tomar decisiones de naturaleza jurídica al respecto», remarcó el consejero, «en este programa el Gobierno regional no invierte ni un solo euro del presupuesto autonómico».