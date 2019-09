Una oportunidad para Venezuela Brayan Ruda y su madre, Mari Cruz Núñez, ayer, en el Morales. / V. VICÉNS La quiebra del país ha dejado sin posibilidad de trasplante de médula a decenas de niños y jóvenes. Uno de estos pacientes será atendido en Murcia JAVIER PÉREZ PARRA Jueves, 19 septiembre 2019, 01:57

Brayan Ruda es un as del balón sobre las canchas de su pueblo, Río Chico, en el estado de Miranda (Venezuela). Pero para que, a sus 20 años, pueda seguir dando rienda suelta a su pasión por el fútbol, el baloncesto y el béisbol, necesita un trasplante de médula ósea que ataje la leucemia linfoblástica aguda que padece. Si Brayan hubiese nacido en España o en cualquier otro país con una sanidad pública desarrollada, la única dificultad para acceder a esta intervención sería la localización de un donante compatible. Pero en una Venezuela económica y socialmente destruida, la realización de un trasplante de médula es sencillamente impensable, especialmente en el caso de niños y adolescentes.

Así de claro se lo dejaron a Mari Cruz Núñez, la madre de Brayan, los hematólogos del Hospital José Manuel de los Ríos de Caracas cuando el año pasado le informaron de la premura del trasplante. «Nos pusieron en lista de espera, pero para salir del país, porque allí no se hacen», explica. Decenas de niños y adolescentes venezolanos se han enfrentado al mismo abismo desde que el Estado venezolano se derrumbó como un castillo de naipes, y muchos han fallecido mientras aguardaban una solución. El pasado mes de junio, la agencia Efe informó de la muerte de al menos cuatro niños afectados por cáncer en el José Manuel de los Ríos. La situación se agravó al interrumpirse un programa de derivaciones a Italia costeado por la empresa estatal Petróleos de Venezuela. El gobierno de Maduro culpó al embargo de Estados Unidos de esta situación. Al mismo tiempo, también se paralizó otro programa de derivaciones al Sant Joan de Déu de Barcelona finalmente reanudado, aunque solo parcialmente.

En mitad de este panorama, Brayan lo tenía cada vez más difícil para poder someterse al trasplante. Acudir a un hospital privado no era una opción. Su madre, Mari Cruz, es maestra en Río Chico, y su sueldo, de 83.000 bolívares, apenas da «para cubrir la cesta básica de la mitad del mes». Un paquete de harina para arepas «cuesta 12.000 bolívares, y una botella de aceite, 15.000». Si los zapatos se rompen, toca remendarlos, porque unos nuevos pueden suponer un desembolso de medio millón de bolívares. A ello se suma la medicación, ausente en los centros sanitarios y vendida en el mercado negro por diez veces su coste. «La situación es crítica», resume desesperanzada Mari Cruz.

Excónsul honorario

La situación de Brayan dio un vuelco cuando se cruzó en su camino Francisco Ortega, un empresario cartagenero afincado durante 35 años en Venezuela que ejerció de cónsul honorario en la Región de Murcia hasta 2008. «Leí varias noticias en 'La Verdad' sobre la situación de la sanidad venezolana y el hospital J. M. de los Ríos. A partir de ahí, me decidí a actuar», explica Francisco. El empresario pidió ayuda a la Fundación Española de Lucha contra la Leucemia (FELL), con sede en Caravaca de la Cruz, que desde hace 25 años mantiene un convenio con el Servicio Murciano de Salud (SMS) para la atención gratuita de niños de América Latina que requieren de trasplante de médula. Hasta ahora, la FELL había gestionado el traslado a Murcia de pacientes de países como Ecuador y El Salvador, pero nunca de Venezuela.

El presidente de la FELL, el médico Antonio López Bermejo, recogió el guante y se puso en contacto con los hematólogos del J. M. de los Ríos, que enviaron por avión las muestras de sangre de varios pacientes para su estudio en el Morales Meseguer. «La situación allí es tan precaria que realizar en Caracas el análisis era muy difícil, inasequible. Muchos pacientes están falleciendo por falta de medios», explica López Bermejo. Tras los estudios de compatibilidad, se seleccionó a Brayan, que recibirá células hematopoyéticas (médula) de su madre.

En Santiago de la Ribera

Francisco Ortega lamenta la falta de implicación de instituciones y organizaciones en la Región, con la excepción de la FELL y el Servicio Murciano de Salud. Para encontrar un piso en el que Brayan y su madre pasarán el aproximadamente año y medio que durará todo el proceso, recurrió a un amigo. El 21 de agosto, madre e hijo aterrizaron por fin en la Región. Desde entonces, residen en Santiago de la Ribera, y esta semana Brayan se ha sometido a pruebas médicas en el Morales y La Arrixaca. Confían en que el trasplante podrá realizarse en las próximas semanas. Brayan no se olvida de quienes se quedaron esperando una oportunidad en el maltrecho hospital de Caracas: «Ojalá no sea el único que pueda venir a Murcia; hay muchos otros como yo en mi país». Allí siguen, a merced de una crisis que no parece tener fin. Sus vidas dependen, a día de hoy, de la solidaridad.