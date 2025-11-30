Once empresas de la Región de Murcia se cuelan entre las 500 mejores pymes de España

Las empresas que se llevan los focos de la economía regional son las más internacionales, las que facturan ingresos millonarios y las dirigidas por líderes ... que aparecen en las listas de Forbes. Sin embargo, la base del tejido empresarial se compone de miles de firmas más pequeñas, que permanecen en la sombra mediática, pero cubren todo el territorio de la Región de Murcia y las necesidades de sus ciudadanos.

Esa es la idea que quiere subrayar la patronal Cepyme con la lista que elabora cada año, en la que incluye las 500 medianas y pequeñas empresas líderes en crecimiento de todo el país. Pueden parecer muchas, pero destacar entre las casi tres millones de pymes que hay en España no es fácil. Sin embargo, en este selecto grupo se han colado once empresas de la Región, dos más que el año pasado, que están repartidas por hasta nueve municipios.

Tres de distribución comercial

La lista selecciona a las 500 empresas líderes, «por sus resultados y su capacidad para generar valor añadido, empleo, potencial de innovación y proyección internacional». Así lo resume Cepyme, que para reconocer a las entidades pretende darles visibilidad con la lista. También celebró una gala hace unos días en Madrid, en la que su presidenta, Ángela de Miguel, entregó un diploma a los directivos que asistieron. La nómina divide a las empresas en diferentes sectores. Dos de ellos destacan entre las compañías de la Región de Murcia, ya que agrupan a más de la mitad de las once elegidas. Uno es la distribución comercial, una rama a la que pertenecen tres entidades. Entre ellas Ignacio Muñoz e Hijos, una firma de Beniel con apenas 19 empleados, pero que con su marca de patatas ha registrado una subida anual en la tasa de ventas cercana al 50%.

También entra en este sector la lorquina Ángel Linares Montalbán, otra empresa familiar que acumula más de 75 años de experiencia en la distribución de productos de alimentación. Panadería, confitería y restauración son algunos de los servicios que ofrecen a pequeños comercios, con los que superan los 30 millones de euros en ventas. La tercera entidad, en cambio, tiene un perfil diferente. Se trata de Glück & Sweet, una pyme que pertenece al Grupo Vidal, uno de los referentes de las golosinas de Molina de Segura, por lo que está centrada en la venta de estos productos.

Ampliar Ángela de Miguel entrega su diploma al gerente de Ángel Linares Montalbán, Fernando Vasi. Cepyme

Tres de industria manufacturera

El otro sector con más presencia, ya que cuela otras tres empresas, es la industria manufacturera. Hay una centenaria, la pachequera Caramelos Cerdán, que es líder no solo nacional, sino internacional en la elaboración de caramelo duro. De hecho, sus ventas fuera de España suponen más de la mitad del total y están presentes en más de 35 países, según destaca Cepyme.

También entra en la lista Andrés Marín Ayala, una empresa con sede en la pedanía murciana de Puente Tocinos, que es distribuidor oficial de Cummins, el gigante estadounidense especializado en motores y generadores diésel y de combustible alternativo. Su tasa de crecimiento es superior al 100%, el mayor dato entre las murcianas. La tercera de este sector es Cementos La Cruz, productora de diversos materiales de construcción, que nació en el año 2000 en Abanilla y se expandió en los años siguientes a varias regiones de España.

Otros servicios

Las otras cinco empresas pertenecen a sectores económicos diferentes entre sí. La más grande es del primario, Porcisan, una entidad que cuenta con 174 empleados y supera los 120 millones de euros en ventas. Es un grupo agroalimentario de Pozo Estrecho, en el Campo de Cartagena, que comercializa ganado porcino y elabora piensos para autoconsumo en sus propias instalaciones.

De rama parecida, aunque del sector de servicios empresariales, es Nicolás y Valero, empresa de Santomera especializada en cárnicos, ibéricos, lácteos y otros productos gourmet con los que abastece a restaurantes, hoteles y comercios. También hay un representante del sector del transporte, Cálida Autologística, operador de Mazarrón fundado hace apenas cinco años. Con 14 empleados, es la más pequeña entre las empresas murcianas, y se dedica al traslado de vehículos por España y el extranjero.

Las dos firmas restantes se desenvuelven en otras ramas de actividad diferentes. Una es la santomerana Automáticos Jerónimo, dedicada a la instalación y explotación de máquinas recreativas y de azar, bajo la marca comercial Xsie7e. Y la última es la murciana Carceserna, la propietaria de Neocine, por lo que se dedica a la explotación comercial de salas de proyección de películas, bares y cafeterías.

«Nos buscamos la vida en otras zonas para vender patatas todo el año»

La definición de pyme es tan amplia que aglutina a empresas muy diferentes, pero hay pocas en la lista tan pequeñas como Ignacio Muñoz e Hijos, lo que multiplica el mérito de haberse ganado un puesto. De hecho, su inclusión les pilló por sorpresa a los dirigentes de esta empresa de Beniel. «Nos enteramos porque lo leyó un conocido y nos la envío», admite con modestia Verónica Muñoz, una de las socias de la empresa. La dirigente subraya que ellos se centran en su día a día, en las opiniones de sus propios clientes, pero reconoce que están «muy contentos» y les gustaría «seguir avanzando así». De hecho, aunque Cepyme mide diversos parámetros para elaborar la lista, la dirigente de la empresa reconoce que sí han notado un crecimiento en los últimos tiempos: «Sabíamos que habíamos conseguido más clientes, que tenemos más kilos de mercancía, que nuestros proveedores nos dan más género. Por eso podemos vender más y aumentar nuestras cifras».

Sin embargo, en Ignacio Muñoz e Hijos mantienen los pies en el suelo porque el escenario es muy volátil. «Influye hasta la climatología, por ejemplo si viene una dana y lo echa todo a perder. A veces que se juntan todos los astros y nos benefician, pero puede pasar al revés». Por ello, una de sus prioridades es encontrar nuevos mercados, como Egipto. «Intentamos buscarnos la vida en otras zonas para vender patatas los 365 días del año. Es muy difícil, pero siempre con calidad, buen precio y amabilidad», explica la socia de la empresa. En resumen, su filosofía es mantener la cultura de empresa pequeña. «Todo el mundo dice que hablen de ti aunque sea mal, yo prefiero que no. Pero si hablan bien, pues perfecto», concluye Muñoz.