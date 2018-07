«Al olivar se le augura un gran futuro en esta Región» Pedro García. / Coag Pedro García Coordinador de Agricultura de la organización Coag El experto en aceite de oliva prevé un buen momento tras «unos meses en los que temblamos ante las bajadas de precio de una importante empresa» GINÉS SORIANO FORTE Martes, 31 julio 2018, 01:36

La producción de la última campaña de aceituna en la Región de Murcia superó las 77.000 toneladas, el doble de la media que se venía recogiendo hace cinco años.

-¿Qué está disparando la producción?

-Lo que está ocurriendo es que ante las expectativas se han hecho plantaciones intensivas para sustituir otros cultivos, como el viñedo, que pasa una mala etapa y no cubre costes. Ocurre igual con el almendro. De ahí se explica la subida en la Región de Murcia

-¿Cómo están evolucionando los precios durante los últimos ejercicios?

-El aceite siempre se ha tenido como un producto de primera necesidad, muy sensible, por lo que se mantenía con precios bajos. Además, con los olivares centenarios costaba cubrir los precios de producción. Ahora, después de que se haya ido valorando más, de ir mejorando, ha caído otra vez y hemos tenido dos años en los que apenas se iban cubriendo costes de producción. Creemos que se ha debido a las prácticas de un grupo fuerte que domina el sector y que hundió los precios. Se ha investigado y se ha visto que importaban aceite de Marruecos, de Túnez, etc. Se estaban haciendo con el mercado mundial, pero finalmente ha habido actuaciones, incluso de Hacienda, que les ha puesto sanciones de más de dos millones de euros por importaciones de aceite de otros países. Una vez que la Administración ha tomado cartas en el asunto, parece que todo empieza a normalizarse y se vuelve a precios normales. El aceite es un producto con el que no se puede especular, porque es un producto de primera necesidad, en el que se debe ser constante, tiene un carácter social. Durante unos meses hemos estado temblando por las bajadas de precios impresionantes que ha hecho esa empresa, Dcoop. Esperemos que se haya puesto orden a esto porque por el camino que iban nos iban a acabar hundiendo a todos.

-Las mejoras que se han introducido en el sector también pasan por su modernización.

-La verdad es que en el sector tenemos que estar en primera línea de innovación, como ocurre en todos los cultivos, para facilitar el trabajo y reducir los costes.

-Se trata de un cultivo que en la Región de Murcia se cultiva en gran medida como secano. ¿Se libran de este modo de las dificultades derivadas en ocasiones en torno al Trasvase?

-No es un cultivo muy exigente de agua. Si se la echas, lo agradece, pero es un leñoso capaz de aguantar las mayores sequías. Estos árboles se tienen incluso en los desiertos. Es una planta que no muere fácilmente y que aunque no produzca por falta de agua, después se recupera muy rápido. Es un cultivo que si tiene agua resulta muy bien pero que si tiene poca no se pierden las plantaciones, únicamente te da menos producción y subsiste a la espera de un año mejor. Ante el problema del agua en Murcia, este es un cultivo que se adapta. Realmente, cuando veamos morir un olivo por sequía es porque al lado ya no queda nada, porque es una de las plantas que más aguanta.

-¿Cómo les afecta la guerra comercial emprendida por la administración estadounidense, presidida por Donald Trump, a la aceituna española?

-La verdad es que no nos hace ningún favor, aunque lo sufre más el sector de producción para el consumo de mesa. Para el sector del aceite no nos afecta tanto, aunque los efectos se ven en todo.

-¿Qué fuerza tiene el sector aceitunero en la agricultura regional?

-Si no hay un desastre de precios y se mantiene, el olivar va a ganar peso. Es un sector que permite mucha innovación: en la recolección, que es lo más caro, admite maquinaria, nuevas formas de recolectar... Permite a una sola persona recoger entre 7.000 y 10.000 kilos en una hora con una máquina. Por su parte, el olivar centenario, aunque se recoja con una máquina manual, más moderno que lo que se hacía antes, no admite otros procedimientos más rápidos. Creo que por nuestro clima árido y por la innovación que permite adaptar todo el proceso de recolección, que es lo más caro, al olivar se le augura un gran futuro.

-¿Vamos a ver crecer mucho estas plantaciones en nuestro territorio?

-Creo que tampoco se va a producir un crecimiento tremendo, como no sea que se produzca una caída potente del almendro, en el que es cierto que se están detectando problemas. El olivar está cubriendo a otros cultivos que han dejado de ser rentables en la Región, pero no veo grandes riesgos, Murcia es muy diversa. Ahora tenemos aquí unas 22.000 o 23.000 hectáreas de olivar y creo que no se llegará a más de 25.000 o 30.000 hectáreas. En nuestro país el aceite de oliva es como un producto social, con un gran valor nutritivo y con propiedades que se están valorando en el mundo, en el que está compitiendo con mantequillas, por ejemplo, porque es una de las mejores materias grasas vegetales que podemos tener.

En la Región de Murcia se extienden en torno a 20.000 hectáreas de olivos, casi todos para generar aceite. Con ellos, se surten las 45 almazaras existentes, que cerraron la campaña de este año con una producción final próxima a los 15 millones de litros de aceite.