La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vecinos de Ojós se reúnen y charlan junto a la iglesia del pueblo, en el que cada vez quedan menos menores de edad. C. C.

Ojós, el pueblo con menos niños: «Los jóvenes se van porque no hay viviendas»

Apenas un 9% de los habitantes del lugar, enclavado en el Valle de Ricote, son menores

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Domingo, 26 de octubre 2025, 08:03

Comenta

En el pequeño municipio de Ojós, en pleno corazón del Valle de Ricote, el silencio comienza a formar parte de un paisaje tan ensoñador ... como singular. Las calles, añejas, están limpias y los dos edificios principales, la iglesia y el ayuntamiento de la localidad, exhiben sus antiguas fachadas para orgullo de los apenas 500 habitantes que aún viven en el pueblo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet avisa de lluvias y tormentas en parte de la Región de Murcia: hasta 15 litros en una hora
  2. 2 Apuñala a un hombre en el cuello en Cartagena y se da a la fuga
  3. 3 La popular pizzería y el bar de moda en Murcia donde ha comido Ricardo Darín: «Gracias por tu cercanía»
  4. 4 Susto en la plaza de toros de Murcia por un accidente en el Campeonato de España de Freestyle
  5. 5 La fauna del Mar Menor comienza a huir de la zona sur por la falta total de oxígeno
  6. 6 Una sanción arrebata el podio a Aldeguer en favor de Acosta en el Gran Premio de Malasia
  7. 7

    Federico Faus: «Los profesores de la concertada hacemos oposiciones todos los años»
  8. 8

    La crisis del agua potable en el Campo de Cartagena se agrava dos semanas después de la dana
  9. 9

    Costas ordena el desahucio del Club Náutico de Portmán por invadir el dominio estatal
  10. 10 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 25 de octubre de 2025

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Ojós, el pueblo con menos niños: «Los jóvenes se van porque no hay viviendas»

Ojós, el pueblo con menos niños: «Los jóvenes se van porque no hay viviendas»