Ojós, el pueblo con menos niños: «Los jóvenes se van porque no hay viviendas»

En el pequeño municipio de Ojós, en pleno corazón del Valle de Ricote, el silencio comienza a formar parte de un paisaje tan ensoñador ... como singular. Las calles, añejas, están limpias y los dos edificios principales, la iglesia y el ayuntamiento de la localidad, exhiben sus antiguas fachadas para orgullo de los apenas 500 habitantes que aún viven en el pueblo.

Rodeada de montañas y huertas, la localidad, para muchos una de las más bonitas de la Región de Murcia, guarda entre los rincones de sus calles los ecos de vida y trasiego de aquella España rural de mediados del siglo XX. Según los últimos datos demográficos, Ojós es el municipio de toda la Comunidad con más porcentaje de población mayor de 65 años y el que menor número de menores de 18 tiene. Es un claro ejemplo de lo que se ha dado en llamar la España vaciada, dentro de una de las autonomías más jóvenes de todo el país.

«Antes se oía a los críos correr, gritar o jugar al escondite. Ahora ya apenas hay niños», comenta María Yepes, de 76 años, mientras pasa la tarde sentada en el banco de la plaza de la iglesia del pueblo con otros vecinos. Hablan con una mezcla de nostalgia y resignación. «Nos hacemos compañía entre nosotros, pero echamos mucho de menos ver a los pequeños y a los jóvenes de aquí para allá por las calles», añade. Encarna González tiene 77 años y vive en Ojós desde que nació. Cree que el problema radica en que «los nuevos matrimonios no tienen hijos, aparte de que no hay viviendas para que los jóvenes puedan quedarse». Por ello, y según Encarna, «optan por irse del pueblo».

El envejecimiento no es un fenómeno nuevo, pero en Ojós se ha acentuado en los últimos años. Cada vez son más los jóvenes que se marchan a estudiar o trabajar hasta la capital o a otras ciudades, y pocos regresan tras terminar la carrera.

«Los pueblos como el nuestro se están quedando sin futuro, y la culpa la tiene el Gobierno, que no hace nada para que los jóvenes puedan quedarse», señala Antonio Avilés Moreno, que está a punto de cumplir 88 años. «No hay trabajo, no hay servicios, y así es imposible que una familia quiera criar aquí a sus hijos». «Nos da mucha tristeza. El pueblo es precioso, pero sin jóvenes no hay vida», resume Antonio, mientras observa el centro del pueblo vacío al atardecer. Coincide con este vecino Adoración Losa, de 70 años, señalando que en verano «el pueblo se espabila un poco, pero desde octubre hasta la Semana Santa, está vacío».

El Ayuntamiento de Ojós ha intentado mantener algunos servicios básicos y fomentar el turismo rural, pero los vecinos coinciden en que las medidas no son suficientes para frenar la despoblación. La localidad mantiene aun su escuela de Educación Primaria, aunque con un déficit de niños cada vez más acusado. En verano, Ojós vuelve a tener algo de vida en sus calles porque muchos vecinos que viven fuera vuelven y acuden, por ejemplo, a la piscina municipal. El pueblo toma notoriedad también en Navidad y semanas anteriores, al contar con el Museo de los Belenes del Mundo, único en la Región murciana, y que atrae a muchos visitantes.

El alcalde de Ojós, José Emilio Palazón, viene luchando contra esta situación desde que cogió la riendas del pueblo hace ahora algo más de siete años, pero reconoce que es difícil revertirla. «Estamos intentando fomentar actividades para los jóvenes para hacer atractivo el pueblo, al tiempo que llevamos trabajando en un programa para la creación de nueva vivienda». Palazón insistió además en que la clave para que el Valle de Ricote pueda subsistir está en fomentar el turismo. «Es fundamental establecer una serie de criterios comunes en todos los pueblos del Valle de Ricote, que concluyan en programas de cultura y de ocio, que sean capaces de atraer a visitantes y que al mismo tiempo generen ingresos en el pueblo».