«Con los ojos y oídos bien abiertos, todo te puede inspirar» Ángela Fernández-Piqueras, con su libro. / lv La escritora murciana Ángela Fernández-Piqueras presenta 'Mil historias + 2' MINERVA PIÑERO Martes, 23 octubre 2018, 08:03

«Es una novela romántica, pero cotidiana, con toques de humor». Así describe Ángela Fernández-Piqueras (Murcia, 1966) la historia de 'Mil estrellas + 2', el primer libro que publica y que mañana presentará en el Hotel La Huertanica (Murcia), a las 20.00 horas. Licenciada en Geografía e Historia por la UMU, esta especialista en Historia del Arte no solo escribe; también pinta cuadros al óleo, con plumilla, decora piezas de barro y conchas de mar; y coloca en su casa muebles que ella misma restaura. «Me gustan las labores de artesanía y escritura», asegura. En sus páginas contrasta la acelerada vida que encuentra en las ciudades y la tranquilidad de las afueras.

-¿Qué significa 'Mil estrellas + 2', el título de su obra?

-Las mil estrellas hacen referencia a la localización, a la urbanización en la que se desarrolla la historia, alejada de la ciudad, donde hay paz y la gente vive sosegadamente. Al escribirlo, ni siquiera me planteé ponerle un nombre a la urbe. El dos, por otra parte, indica cuántos protagonistas hay: Martina y Luca.

-¿Cómo son?

-Martina es una chica canaria, diseñadora de interiores, y Luca es un médico italiano, padre de dos niños. Ambos son jóvenes. Ella está casada, aunque rompe la relación con su marido y se crea un mundo de inseguridades; considera que lo ha perdido todo. Martina vive un cambio radical de la gente que le rodea, del trabajo... Él, Luca, ha sufrido mucho por la pérdida de su mujer.

-¿Y qué les une?

-Ambos se conocen en una sala de urgencias de un hospital cuando Martina sufre un percance. En la sala, Luca es el médico con el que se encuentra. Y en ese momento se dan cuenta de las carencias emocionales que tienen; de la necesidad que sienten de conectar con otra persona. Podríamos decir que son dos personajes que se apoyan para superar situaciones personales difíciles.

-¿Está su libro basado en hechos reales?

-No describo mis vivencias, pero sí que he incluido algunos planteamientos e inquietudes que reflejan situaciones que conozco. He incluido, además, personajes con un amplio abanico de edades y clases sociales para que cualquier lector, en algún momento de la obra, se pueda sentir identificado.

-¿Cuál es su mensaje?

-Sobre todo, que la gente no tenga miedo a querer. Hoy en día se nos ha metido en la cabeza que las relaciones son rápidas, algo exprés, ya que vivimos muy acelerados y pensamos directamente en historias cortas. Pero yo creo que hay que poner el corazón en lo que se hace y sacar siempre lo mejor de uno mismo, no dar nada por imposible.

-¿Cree en la inspiración?

-Sí; determinadas cosas en la vida nos inspiran. Mi tercera novela, de hecho, estoy terminándola aportando experiencias que he conocido durante los últimos meses en el Hotel La Huertanica, donde nunca me había planteado trabajar. Y ahí estoy. Con los ojos y oídos bien abiertos a tu alrededor todo te puede inspirar.

-¿Prepara otros proyectos?

-He escrito otras dos obras, aunque aún no las he publicado. Una es 'Querida tristeza', un libro que se desarrolla en la costa mediterránea y que en cierto modo es más dramático. Trata sobre una mujer que escribe sus vivencias en un diario. En el otro libro, que se desarrolla en Córdoba, describo la historia de cinco hermanas. En este último he procurado que las protagonistas sean alegres y optimistas.

-¿Se centra entonces en personajes femeninos?

-Sí, ya que de alguna forma me siento más cualificada a la hora de hablar sobre los sentimientos y experiencias que pueden existir en la cabeza de las mujeres. Pero también procuro incluir personajes de todas las generaciones, como en 'Mil estrellas + 2', donde aparecen personas adultas, mayores, niños que han pasado un gran trauma... En las páginas hay un poco de todo. En cierto modo, este libro es un reflejo de lo que es la vida de una persona con todo lo que le rodea.

-¿Cómo cree que se encuentra Murcia en el campo de la literatura?

-Nos falta impulso. El otro día, de hecho, una señora de fuera me comentó que qué pocas cosas hacíamos por aquí, con lo bonita que es Murcia. Nos parece que todo lo bueno viene de fuera; nos falta apostar más por lo nuestro. Los murcianos somos muy válidos.