La oferta en inglés suma un nuevo título

UCAM MURCIA. Sábado, 7 de junio 2025, 09:11 Comenta Compartir

La UCAM es la universidad de la Región y una de las primeras de España que más títulos imparte en inglés, tanto de grado como de postgrado, un factor fundamental en el mundo globalizado actual. Se trata de los Bachelor's Degree in Business Administration, Dentistry, Physical Activity and Sport Sciences, Psychology y Veterinary Medicine, a los que se suman un amplio catálogo de postgrados. Además, la institución incorpora el Bachelor's Degree in International Relations, que prevé impartir el próximo curso 2025-26 en modalidad presencial en su Campus de Murcia, tras recibir las pasadas semanas el visto bueno por parte del Consejo Interuniversitario.

Este nuevo título viene a cubrir la demanda de profesionales en el área de la internacionalización de empresas multinacionales, comercio global, política internacional, cooperación al desarrollo y derechos humanos.