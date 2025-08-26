La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartel de 'Se alquila' en una calle de Murcia, en una imagen de archivo. Ros Caval / AGM

La oferta de habitaciones en piso compartido crece un 3% en la Región de Murcia

El precio medio de este formato de vivienda asciende a 300 euros mensuales, cifra superior en comparación al año anterior

LA VERDAD

Martes, 26 de agosto 2025, 12:08

La oferta de habitaciones en piso compartido creció un 3% interanual en el segundo trimestre de 2025 en la Región de Murcia, donde el precio medio se situó en 300 euros mensuales, un 3% más que hace un año, según un informe de Idealista.

En el conjunto estatal, la oferta subió un 24% interanual en el segundo trimestre de 2025, lo que provocó una ligera moderación en el alza de los precios, que crecieron un 5% hasta alcanzar los 420 euros mensuales de media.

El estudio mostró que en 43 capitales de provincia existen más habitaciones disponibles que hace un año, con subidas destacadas en Ciudad Real (88%), Santa Cruz de Tenerife (76%), Ceuta (74%), Palma (71%) y Valencia (70%). Por otro lado, en los grandes mercados, la oferta también creció en Málaga (45%), Bilbao (39%), Barcelona (30%) y Madrid (19%), mientras que Sevilla fue la única gran ciudad donde se redujo (-5%).

Los precios aumentaron en 38 capitales, con Zamora (18%), Segovia (16%) y Palencia (15%) a la cabeza. Por el contrario, Palma y Ceuta registraron las mayores caídas (-10%).

Barcelona continúa siendo la ciudad más cara para alquilar una habitación (570 euros), seguida de Madrid (527), San Sebastián (475) y Palma (450), mientras que en el lado opuesto, Jaén presenta los precios más bajos (240 euros). Sin embargo, el informe de la agencia señaló que el interés por cada habitación cayó un 2% a nivel nacional, aunque en ciudades como Logroño (114%), Lérida (106%) y Melilla (103%) se duplicó.

Entre los grandes mercados, la competencia creció en Sevilla (48%) y Alicante (8%), mientras que descendió en Palma, Barcelona y Valencia (-28% en los tres casos), así como en Málaga (-19%) y Madrid (-13%). La mitad de la oferta nacional se concentra en Madrid (22% del total), Barcelona (14%), Valencia (11%) y Sevilla (3%), mientras que las 40 capitales con menos disponibilidad apenas representan el 13% del mercado.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2 Bañistas de una playa de los Alcázares capturan a un hombre que huía de la Policía Local
  3. 3 Muere un tripulante de un velero tras ser rescatado del agua en Lo Pagán
  4. 4

    Hacienda empieza a ingresar 4.000 euros de media a miles de mutualistas jubilados
  5. 5 Cuatro encapuchados asaltan una casa en San Javier y golpean al dueño
  6. 6

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones
  7. 7 Una discoteca de Murcia y otra de Torrevieja, nominadas al ranking de los 100 mejores clubs del mundo
  8. 8 Dos accidentes en la A-7 provocan más de 6 km de retenciones entre Alhama y Librilla
  9. 9 Estas son las calles que se quedarán sin luz del 26 al 29 de agosto en la Región de Murcia
  10. 10

    El descontento y el aumento de población impulsan el independentismo en La Manga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La oferta de habitaciones en piso compartido crece un 3% en la Región de Murcia

La oferta de habitaciones en piso compartido crece un 3% en la Región de Murcia