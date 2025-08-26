La oferta de habitaciones en piso compartido crece un 3% en la Región de Murcia El precio medio de este formato de vivienda asciende a 300 euros mensuales, cifra superior en comparación al año anterior

Cartel de 'Se alquila' en una calle de Murcia, en una imagen de archivo.

LA VERDAD Martes, 26 de agosto 2025, 12:08

La oferta de habitaciones en piso compartido creció un 3% interanual en el segundo trimestre de 2025 en la Región de Murcia, donde el precio medio se situó en 300 euros mensuales, un 3% más que hace un año, según un informe de Idealista.

En el conjunto estatal, la oferta subió un 24% interanual en el segundo trimestre de 2025, lo que provocó una ligera moderación en el alza de los precios, que crecieron un 5% hasta alcanzar los 420 euros mensuales de media.

El estudio mostró que en 43 capitales de provincia existen más habitaciones disponibles que hace un año, con subidas destacadas en Ciudad Real (88%), Santa Cruz de Tenerife (76%), Ceuta (74%), Palma (71%) y Valencia (70%). Por otro lado, en los grandes mercados, la oferta también creció en Málaga (45%), Bilbao (39%), Barcelona (30%) y Madrid (19%), mientras que Sevilla fue la única gran ciudad donde se redujo (-5%).

Los precios aumentaron en 38 capitales, con Zamora (18%), Segovia (16%) y Palencia (15%) a la cabeza. Por el contrario, Palma y Ceuta registraron las mayores caídas (-10%).

Barcelona continúa siendo la ciudad más cara para alquilar una habitación (570 euros), seguida de Madrid (527), San Sebastián (475) y Palma (450), mientras que en el lado opuesto, Jaén presenta los precios más bajos (240 euros). Sin embargo, el informe de la agencia señaló que el interés por cada habitación cayó un 2% a nivel nacional, aunque en ciudades como Logroño (114%), Lérida (106%) y Melilla (103%) se duplicó.

Entre los grandes mercados, la competencia creció en Sevilla (48%) y Alicante (8%), mientras que descendió en Palma, Barcelona y Valencia (-28% en los tres casos), así como en Málaga (-19%) y Madrid (-13%). La mitad de la oferta nacional se concentra en Madrid (22% del total), Barcelona (14%), Valencia (11%) y Sevilla (3%), mientras que las 40 capitales con menos disponibilidad apenas representan el 13% del mercado.