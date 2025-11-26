La oferta ya está aprobada: 1.607 plazas de maestro para las oposiciones del próximo junio en la Región de Murcia

Fuensanta Carreres Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:30 | Actualizado 12:43h. Comenta Compartir

1.607 plazas de maestro de Infantil y Primaria. Esa es la oferta, ya firme y ya cerrada, para las oposiciones docentes del próximo junio, que Educación y los sindicatos de enseñanza ANPE, Comisiones Obreras, Sterm y UGT han cerrado esta mañana. El cupo es muy superior al propuesto inicialmente por la Consejería, que fue de 1.426 puestos. Los sindicatos denunciaron la pasada semana que la Oferta de Empleo Público se quedaba corta para atender las necesidades de los colegios, y finalmente Educación ha elevado el cupo hasta las 1.607 plazas. Según el sindicato Anpe, que calcula que las pruebas comenzarán el 20 de junio, el cupo aprobado se acerca más a esas demandas.

El sindicato SIDI no ha apoyado la oferta porque, a su juicio, «vuelve a hacerse en un marco normativo que no beneficia la estabilidad laboral del colectivo interino docente». Anpe en cambio ha calificado la oferta de «histórica» y ha valorado que «este avance supone un paso fundamental para acercar la tasa de interinidad docente a los límites marcados por las directrices europeas, situados en el 6%». Por su parte, el consejero de Educación, Víctor Marín, ha dicho que «el objetivo de esta oferta histórica de plazas es garantizar la estabilidad del personal docente y reducir la tasa de interinidad al ocho por ciento, como marca la Unión Europea».

El reparto de las plazas por especialidades y las nuevas condiciones de los exámenes aún no han sido acordados, y se irán detallando en próximas reuniones de la mesa sectorial. La especialidad de maestro de Primaria es, a juicio de Anpe, la que más plazas debe convocar, con 402. Le seguirá Infantil, con 308; Pedagogía Terapéutica, con 280; Inglés, con 225; Audición y Lenguaje, con 166; Educación Física, con 135; Música, con 68; y Francés, con 40.

Educación ya acordó hace unas semanas cambios para la estructura de los exámenes, después del polémico proceso del pasado año. La Consejería de Educación ha rediseñado el formato después de la controversia y de que quedaran más de 300 plazas desiertas en ese proceso. La mayor opcionalidad en el examen práctico, el temario cerrado y la posibilidad de que los opositores se lleven una copia de su ejercicio son los cambios principales. Las modificaciones son relevantes y recogen algunas de las demandas planteadas en su día por los opositores descontentos.

Los ajustes se centran en el examen práctico, la prueba que suspendieron hasta un 90% de los aspirantes en algunas de las especialidades con mayor número de interinos presentados. Con el nuevo modelo, que se aplicará ya para la convocatoria del próximo julio, los opositores podrán elegir entre dos opciones de pregunta en la prueba práctica. El ejercicio será diseñado además por una comisión formada por tres miembros del tribunal, con el fin de que haya un trabajo conjunto sobre la prueba; hasta el momento, se encargaba de elaborar el ejercicio solo el presidente del Tribunal 1 de cada especialidad. Los sindicatos y la plataforma de opositores que han impulsado los cambios se quejaban precisamente de la unicidad en el diseño del examen, que quedaba a criterio de una sola persona.