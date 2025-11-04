Octubre deja 470 parados más en la Región de Murcia El pasado mes se cerró con un total de 75.302 ciudadanos en situación de desempleo

Desempleados esperan su turno en una oficina del SEF de Murcia, en una imagen de archivo.

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:04 | Actualizado 09:47h.

El mes de octubre dejó en la Región de Murcia un aumento de 470 parados, lo que supone un 0,85% más que el mes anterior, según los datos publicados este martes por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Continúa, por lo tanto, la racha negativa del mes anterior, cuando se sumaron otros 629 ciudadanos en búsqueda de trabajo, coincidiendo con el final de la campaña de verano.

Al cierre del pasado mes de octubre había un total de 75.302 personas en situación de desempleo en la Región de Murcia. La variación interanual es un descenso del 5,88%, es decir, en la Comunidad hay 4.791 parados menos que el mismo mes del año anterior.

En cuanto a afiliaciones a la Seguridad Social, la Región de Murcia ganó una media de 21.051 cotizantes en octubre, lo que representa un incremento del 3,21%, hasta sumar 676.585 ocupados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Así, la Región de Murcia fue la segunda autonomía con mayor aumento en la afiliación a la Seguridad Social en términos interanuales, solo inferior a la tasa registrada en la Comunidad Valenciana (+3,42%).

El número total de contratos en la Región de Murcia descendió en octubre en relación al mes anterior en 1.062 (-1,86 por ciento), situándose en 56.040 contratos totales. A nivel interanual, la contratación creció un 2 por ciento en Murcia (1.099 contratos más).

Paro por sexos y sectores

En lo que respecta al paro masculino, este se situó en 28.353 personas en la Región de Murcia en octubre, mientras que el femenino alcanzó un total de 46.949 personas.

Por sectores económicos, el número de parados en el sector Servicios se situó en 724 personas; mientras que descendió en Construcción en 101; en el Colectivo sin empleo anterior en 89; y en Industria en 64. En Agricultura se mantuvo estable.

En cuanto al paro registrado en los extranjeros en la Región de Murcia durante octubre se situó en 9.415 personas, de forma que aumentó un 1,07 por ciento respecto a septiembre (100 desempleados más).

En relación con el año anterior, el paro entre los extranjeros descendió en 461 personas (-4,67 por ciento). Del total de desempleados extranjeros, 7.602 son extracomunitarios y 1.813 pertenecen a países de la Unión Europea.

El sector con más extranjeros en paro en la Región de Murcia es Servicios con 4.890, seguido del Colectivo Sin empleo anterior (2.348), Agricultura (1.149), Construcción (513) e Industria (515).

Subida del paro a nivel nacional

A nivel nacional, el paro subió en 22.101 personas en octubre -un 0,91% más-, elevando la cifra total a 2.443.766 de desempleados. Se trata, no obstante, del nivel más bajo desde 2007 en este mes, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo, con 158.288 parados menos que el mismo mes del año anterior en España.

Esta cifra se eleva hasta rozar los 3,2 millones de personas sin empleo si se suman los 733.000 fijos discontinuos sin actividad, pero que no aparecen registrados en la lista oficial del paro (tampoco en la afiliación a la Seguridad Social).

En España se superó en octubre la barrera de los 21,8 millones de afiliados a la Seguridad Social, un máximo histórico que registró en junio y julio pero que perdió en los meses posteriores. Así, se sumaron 141.926 cotizados más de media y se alcanzan los 21.839.592 afiliados, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Seguridad Social. Se trata del mayor aumento de afiliación en un mes de octubre de la serie histórica con excepción del año 2021, cuando se rozaron los 160.000 nuevos empleos tras perderse más de un millón de puestos por la debacle de la pandemia.