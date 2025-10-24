La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Viandantes en manga corta y terrazas llenas, en un caluroso día de este mes de octubre en el centro de Murcia. Kiko Asunción / AGM

Un octubre entre calor veraniego, noches tropicales y tormentas en la Región de Murcia: «Cada vez será más frecuente»

El catedrático de la UMU Juan Pedro Montávez sostiene que los 30 grados «no son normales» en esta época, pero «nos tenemos que ir acostumbrando»

Antonio Gil Ballesta

Antonio Gil Ballesta

Viernes, 24 de octubre 2025, 23:35

Son algunos de los argumentos negacionistas más comunes: sí, en la Región de Murcia siempre ha hecho calor. También han llegado los murcianos a finales ... de octubre en manga corta y con 30 grados a la sombra. Y no, las danas no son un fenómeno meteorológico nuevo. Sin embargo, el cambio climático es una realidad porque estos contrastes en el tiempo ya no son una excepción en estaciones como el otoño, sino que «sucederán de forma más habitual», según sostiene Juan Pedro Montávez, catedrático de Física de la Tierra en la Universidad de Murcia.

