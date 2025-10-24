Un octubre entre calor veraniego, noches tropicales y tormentas en la Región de Murcia: «Cada vez será más frecuente»

Son algunos de los argumentos negacionistas más comunes: sí, en la Región de Murcia siempre ha hecho calor. También han llegado los murcianos a finales ... de octubre en manga corta y con 30 grados a la sombra. Y no, las danas no son un fenómeno meteorológico nuevo. Sin embargo, el cambio climático es una realidad porque estos contrastes en el tiempo ya no son una excepción en estaciones como el otoño, sino que «sucederán de forma más habitual», según sostiene Juan Pedro Montávez, catedrático de Física de la Tierra en la Universidad de Murcia.

Los ciudadanos de la Región de Murcia están experimentando esas dos caras durante este octubre, el primer mes de un otoño que más que entretiempo es una montaña rusa meteorológica. Hace dos semanas, una dana sacudía todos los municipios y descargaba lluvias y tormentas durante varios días seguidos. Este sábado, la previsión de la Aemet es que se superen los 30 grados de máxima por quinto día consecutivo, unas temperaturas veraniegas que ya se habían alcanzado a principios de mes. «¿Es normal en esta época? No. ¿Ha sucedido otras veces? Sí; la cuestión es que cada vez sucede más habitualmente», explica Montávez.

El catedrático subraya que el efecto del cambio climático, cuyo día internacional se celebró este viernes, se plasma sobre todo en las temperaturas. «Probablemente en el verano se vea más claro. O sea, hay días de 40 grados en Murcia, sí, la cuestión es que antes había 10 y ahora muchos más», incide el catedrático.

Muchos contrastes

Octubre es uno de los meses que más evidencia esta evolución del clima. La serie histórica de la Aemet abarca 65 años, pero en los primeros 45 solo hubo tres octubres de carácter muy cálido; en los últimos 19, casi uno de cada dos han alcanzado esos valores (9, a falta de añadir los datos de este 2025). Son estadísticas que confirman los argumentos del catedrático: «Es algo que ha ocurrido otras veces, lo que pasa es que cada vez ocurre más frecuentemente», subraya Montávez, que es miembro de la Comisión de Trabajo de Expertos sobre el Cambio Climático de la Región de Murcia.

Cambian los meses y, en general, cambian las estaciones. «Si el invierno es más suave y el verano es más caluroso, todas las épocas cambian de forma acorde: tendremos una primavera y un otoño más cálidos», sostiene el experto. Es decir, que la manga corta seguirá ganando terreno a las chaquetas en esta época del año pese a que los altibajos también serán recurrentes. El octubre de 2024 ya registró precipitaciones muy por encima de lo normal, algo que se ha repetido este año con tormentas fuertes y abundantes, que causaron estragos sobre todo en el Mar Menor.

La diferencia es que las lluvias son más impredecibles e irregulares, y no se notan de forma tan sostenida como las temperaturas, lo que dilata las conclusiones. «En cuanto a las danas, que con mayor o menor intensidad también han ocurrido toda la vida, quizás haya un poco más de discusión científica, ya que son eventos muy extremos y hay poca información para poder hacer una estadística fiable», explica con cautela el catedrático de la UMU. «Pero todo apunta a que también serán más frecuentes. Por ejemplo, algunos resultados de nuestros estudios apuntan a que cada vez llovería menos veces, pero de forma más intensa».

Más noches tropicales

«En las temperaturas no hay duda, están subiendo en todas las épocas del año», concluye Montávez. Y no solo se nota durante el día. Esta semana, hasta nueve localidades de la Región de Murcia han registrado una noche tropical. Es decir, que las mínimas no bajaron de 20 grados ni a medianoche. Y no solo en el litoral, también en zonas de interior como Abanilla, Totana, Mula, Fuente Álamo y Calasparra, un pueblo que está situado en el Noroeste, la comarca más fría.

Las noches tropicales ya se han convertido en lo habitual durante todo el verano, pero no dejan de aumentar porque ya se están multiplicando más allá de julio y septiembre. «Si suben todas las temperaturas, pues también superaremos más veces ese rango nocturno. Por ejemplo, el mes de junio fue realmente excepcional. Una locura, se rompieron todos los récords», recuerda el catedrático de la Universidad de Murcia.

Durante este año, se ha vuelto a superar el máximo de noches tropicales en observatorios como los de Murcia, Alcantarilla y San Javier. En algunas zonas, la cuenta no deja de subir en pleno otoño, lo que reafirma la tesis de Juan Pedro Montávez: «Este mes de octubre, algunos días están siendo muy extremos, pero es a lo que nos tenemos que ir acostumbrando». El cambio de armario, por tanto, se retrasará un poco más cada año.