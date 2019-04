Con ocho semanas bajo el brazo José Miguel Jiménez y Virginia Muñoz, ambos autónomos, presumen orgullosos de su segundo hijo, Óliver. / nacho garcía / AGM Tres progenitores de bebés nacidos ayer reciben con alegría la entrada en vigor del último aumento del permiso de paternidad MARTA SEMITIEL Martes, 2 abril 2019, 02:19

Primerizos o no, entre los padres que entraban al maternal de La Arrixaca el pasado domingo se repetía el mismo deseo: que el retoño aguantase un poco, que naciera a partir de las doce de la noche. Porque solo los que han sido padres a partir de esa hora pueden disfrutar de la ampliación del permiso de paternidad a ocho semanas. Durante la mañana de ayer, en los pasillos de la tercera y cuarta planta no se hablaba de otra cosa. Qué suerte han tenido los padres del 1 de abril «y fíjate, qué pena que por unas horas no podamos tener dos meses de baja». Incluso había algún que otro padre paseando con su bebé en brazos que lamentaba que el nacimiento no se hubiera producido ayer.

Algunos cuestionan que «sería más útil» dilatar el tiempo de baja de la madre, «sobre todo para la lactancia»

Sin embargo, no tienen la misma suerte todos los progenitores que recibieron a sus hijos este lunes. Ejemplo de ello es José Miguel Jiménez, autónomo y gerente, junto a su esposa Virginia Muñoz, de una distribuidora de tableros. Él todavía no sabe si se puede permitir «el lujo» de ausentarse del trabajo durante ocho semanas. «A título personal me parece fabuloso, pero como empresario no lo veo viable», consideraba con la mirada fija en su pequeño -y precioso- Óliver. «Es cierto que, como medida, es buena para que se acabe la discriminación a la hora de contratar mujeres. Cuando ya los empresarios tengan que dar por ley el mismo tiempo de baja a los hombres que a las mujeres, pues no habrá reticencias a la hora de contratarlas. Pero por otro lado, como empresario pienso que solo nos faltaba eso, que se nos fueran los hombres también».

Más allá de estas consideraciones, como padre aún no sabe cuánto tiempo de baja se va a coger. «Eso se lo preguntas a ella, que es quien lleva la contabilidad de la empresa», dice entre risas y luego añade que consultará con su asesor fiscal para ver qué fórmula le es más beneficiosa. «Tal vez me puedo acoger a una reducción de jornada, para trabajar solo mediodía. Aunque tendré el teléfono activo. La verdad es que no sé cómo lo voy a hacer».

Blas Cascales cree que la equiparación total de 16 semanas, que se hará efectiva en 2021, será «excesiva»

Ambos ya tienen una hija, por eso coinciden al decir que, en lugar de equiparar los permisos, «tal vez sería más útil» que el padre pudiera darle sus semanas a la madre, «porque hay un momento en el que ya no se puede ayudar, por mucho que se quiera. Así que yo lo cambiaría para poder dárselo a ella para la lactancia, por ejemplo. Me parece que cuatro meses es poco. Incluso no estaría mal que pudieran llegar a tener un año», apunta. «Nosotros salíamos de cuentas el día ocho, por eso, cuando mi mujer se puso de parto el domingo, yo estaba rezando porque fuera a partir de las doce de la noche», confiesa Blas Cascales, a quien se le ve radiante por poder disfrutar durante dos meses de su pequeño Francisco Javier. «Con el anterior solo tuve quince días y no me dio tiempo a casi nada. Está claro que ellas se llevan la peor parte de esto, pero el hecho de que el padre pueda estar ahí para encargarse de lo que haga falta, pues es un alivio. Les da tiempo a recuperarse tranquilamente sin estar tirando de ayuda de los abuelos o los tíos». Cascales está encantado con sus ocho semanas de permiso, pero reconoce que «tal vez llegar a las 16 como ellas me parece excesivo».

Julio Tornel y Virginia Aledo, junto a su pequeña, Julia, nacida a las 9.30 de ayer. / nacho garcía / AGM

Papás asalariados

Discrepa con él Julio Tornel, que recibía a su segunda hija, Julia, a las nueve y media de la mañana de ayer lunes y a quien la equiparación le parece «una gran idea». Para él y su mujer, Virginia Aledo, es un «alivio» poder tener ocho semanas de baja al mismo tiempo, «ya no solo por el bebé, sino porque nuestra hija de cinco años sigue necesitando atención», dice. De hecho, confiesa que en su primera paternidad tuvo que empalmar las dos semanas de permiso con otras dos de vacaciones. Al igual que su primogénita, también Julia ha nacido mediante cesárea, y él está más que contento «de poder estar ahí con las tres», dice refiriéndose a los cuidados que necesita su mujer. Ella lo escucha atenta y luego añade: «Si estamos reclamando la igualdad, lo justo es esto, ¿no?».

El trabajador autónomo todavía no sabe si podrá cogerse las ocho semanas, pero ellos, los papás asalariados, tienen claro que disfrutarán de este nuevo derecho al completo, «yo creo que ningún padre en su sano juicio se plantea rechazar un permiso de ocho semanas», consideró Tornel.