Ocho meses por acoso a su excompañera en un hospital La víctima se encontraba acompañando a un familiar que iba a ser operado y se acabó viendo obligada a refugiarse en los aseos EFE Murcia Sábado, 5 octubre 2019, 11:30

La Audiencia Provincial confirmó la sentencia de un Juzgado de lo Penal que, en marzo pasado, condenó a ocho meses de cárcel a un hombre por acosar a su exmujer en un hospital. La víctima se encontraba acompañando a un familiar que iba a ser operado y se acabó viendo obligada a refugiarse en los aseos.

El juez declaró probado que los hechos eran constitutivos de un delito de quebrantamiento de condena, ya que el ahora apelante tenía prohibido acercarse a la mujer, en cumplimiento de otra resolución por un delito de maltrato en el ámbito familiar.

Según el juzgado de lo Penal, el condenado se dirigió de forma insistente a su exmujer diciéndole que tenía que hablar con ella, a lo que esta se negó, y ante su actitud, se vio obligada a refugiarse en los aseos. La sentencia fue recurrida por el varón, que alegó que el encuentro fue casual, ya que se había visto obligado a acudir al hospital para que el hijo de ambos recibiera atención médica.

Y añadió que si no propuso al niño como testigo fue porque no quería implicarlo en el enfrentamiento. La Audiencia no otorga credibilidad a esa afirmación y señala que no hay constancia de que el menor fuera atendido en ese centro.