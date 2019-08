La CHS no está obligada a limpiar el cauce de los ríos en las zonas urbanas El TSJ da la razón al organismo de cuenca frente al Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, que no quiso asumir los costes EFE MURCIA. Domingo, 25 agosto 2019, 09:49

Ninguna normativa obliga a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a ocuparse de la limpieza ordinaria de los cauces en los tramos urbanos, según se recoge en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) que estima el recurso de este órgano de cuenca y anula un decreto del ayuntamiento de Las Torres de Cotillas que instaba al organismo de cuenca a desinsectar los ríos Segura y Mula a su paso por la localidad.

La sentencia indica que el Consistorio torreño dictó una resolución en junio de 2017 en la que indicaba a la Confederación Hidrográfica que debía proceder a desinsectar los cauces de los ríos Segura y Mula a su paso por el casco urbano, con la advertencia, además, de que, de no hacerlo, lo haría el propio Ayuntamiento a su costa.

El Juzgado de lo Contencioso número Dos de Murcia, al que correspondió el recurso del órgano de cuenca, dio la razón al Consistorio, decisión que fue recurrida por la CHS ante el Tribunal Superior de Justicia. Ahora, el TSJ ha revocado la sentencia del juzgado y ha declarado que la competencia para la limpieza ordinaria de los cauces en los tramos urbanos no está atribuida por norma alguna a la CHS, por lo que el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas no le puede imponer a este organismo una obligación que no le corresponde cumplir.

Además, recuerda que la Sala del Tribunal Superior de Justicia ya tuvo ocasión de pronunciarse hace unos meses sobre el mismo tema al revocar otra resolución del mismo ayuntamiento, dictada en el año 2016, que tenía la misma finalidad, la de tratar de cargar a la CHS con los costes de la limpieza y mantenimiento de los cauces.