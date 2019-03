El obispo auxiliar de la Diócesis de Cartagena participa en una audiencia con el Papa Francisco Sebastián Chico, obispo auxiliar de la Diócesis de Cartagena, en la Audiencia General del Papa Francisco. / Diócesis de Cartagena Sebastián Chico le envió recuerdos de parte de los seminaristas y le agradeció que confiara en él para ocupar el cargo que ostenta EP Murcia Miércoles, 20 marzo 2019, 12:22

El obispo auxiliar electo de la Diócesis de Cartagena, Sebastián Chico, participó en la Audiencia General del Papa Francisco en la plaza de San Pedro, acompañado por el obispo de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes.

Al finalizar, saludó al Santo Padre: «Le he agradecido que confíe en mí como obispo auxiliar de la Diócesis de Cartagena». Durante la conversación, también le comentó al Papa que los seminaristas le enviaban recuerdos. «Mi madre me pidió que le diera un saludo al Papa y así lo he hecho, él me ha dicho que le pida a ella que rece por él y me ha dado un fuerte abrazo».

Este viernes tendrá lugar en la Catedral, durante la misa de las 19.30 horas, la profesión de fe y juramento de fidelidad a la Iglesia de Don Sebastián Chico, paso previo para su ordenación episcopal que será el 11 de mayo, a las 11.00 horas.