Rubén Pérez, exjefe de la Patrulla Águila: «Nunca te olvidas del factor riesgo»

«Todo está escrito y estipulado mucho antes de iniciarse el despegue», asegura el piloto Rubén Pérez, actual concejal de Seguridad en San Javier y, debido a su nuevo cargo público, en excedencia temporal del Ejército del Aire. El exjefe de la Patrulla Águila desempeñó durante unos años la función de 'Solo' y, en 2015, le pasó el relevo como Águila 5 al comandante Francisco Marín, que perdió la vida el pasado lunes durante un vuelo de instrucción frente a la costa de La Manga. Pérez pasó a ocupar la jefatura de la patrulla acrobática entre 2015 y 2018.

Con más de 4.500 horas de vuelo, en parte en el veloz F-18, y como instructor de vuelo en Estados Unidos durante tres años, el piloto murciano sabe de maniobras arriesgadas, aunque este calificativo 'no existe' en las planificaciones de vuelo del Ejército del Aire. Eso sí, de la mente del piloto no se destierra «ese factor riesgo que tienes siempre presente», según reconoce el exjefe de la patrulla.

Todo está estudiado y analizado bajo lupa. «Las maniobras las dirige el líder de la patrulla, pero todo se basa en la tabla anterior, que se va mejorando, siempre perfeccionando», explica Pérez. Cuando una nueva acrobacia, como el sacacorchos o el número 30 que trazaron para el aniversario, se integra en el programa de exhibiciones, es porque ha sido medida palmo a palmo.

De lo que no se ve en la preparación del vuelo, el piloto de San Javier destaca «el sueño, como mínimo 10 horas de descanso y no tener actividad previa dentro de la Academia». En la puerta de las dependencias de la Patrulla Águila se lee un cartel: 'Briefing. No molestar'. Es el paso sagrado, la reunión en la que los pilotos reproducen cada acción que realizarán en el aire. «Cuando el instructor sale a volar con un alumno también hay 'briefing', o aunque sea una misión rutinaria, menos cuando sales solo a volar, aunque todo está igualmente preparado», explica el piloto. En ese encuentro previo, solo hay concentración.

Los aviadores saben que tienen que dejar fuera toda su vida. La reunión se repetirá tras el aterrizaje «aunque todo haya sido perfecto». El estado de forma físico y mental del piloto no admite periodos de relajación, por lo que el deporte se convierte en una prioridad de la rutina diaria. En un vuelo ordinario de la patrulla, los pilotos pueden llegar a perder dos kilos de peso por la deshidratación. Su cuerpo soporta además movimientos bruscos, que amortigua un traje que se infla para que el riego no se desplace a las extremidades. Y no hay espacio para las vacaciones largas. «Hay entrenamientos para recuperar la actitud del avión. Si llevas meses sin volar, te sometes a un curso de refresco», explica el teniente coronel Pérez, quien asegura que «durante el verano los instructores siguen volando para no perder la destreza».

Dolor en Blanca

Dolor y tristeza. Esto es lo que se respira en el municipio de Blanca tras la muerte del piloto y comandante de la Academia General del Aire Francisco Marín Núñez. El instructor tenia raíces blanqueñas, pues tanto sus abuelos maternos, Jesús Núñez y Milagros Trigueros, ya fallecidos, como su madre, María José Núñez, profesora de la Universidad de Murcia ya retirada, son naturales de Blanca. «Ha sido un golpe muy fuerte», resumen los allegados a la familia.

En Blanca recuerdan al comandante Marín como «una persona formidable, muy cercana y amable». Jesús Cano Molina, diputado del PP y vecino de Blanca, fue compañero en tercero de BUP en Los Maristas, de Murcia. «Recuerdo que en los días previos a los exámenes de Física y Química lo buscábamos para que nos diese clases particulares porque él estaba mejor preparado que nosotros». Siempre ligado a Blanca, Marín no se perdía su Semana Santa y las fiestas de agosto. Ahora, la localidad lo recuerda teñida de luto.