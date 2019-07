Toni Nadal: «Nunca una excusa nos hizo ganar»

«Rafa ha tenido que escuchar cosas que no le han gustado». Toni Nadal, tío del mejor tenista español de todos los tiempos y uno de los principales artífices de ese éxito, ofreció ayer algunas claves para el triunfo que no solo son válidas para el deporte, sino para todos los aspectos de la vida. Una de ellas, quizás la más relevante, es que sin sacrificio, sin esfuerzo y sin sufrimiento resulta imposible alcanzar el cielo. Y, junto con ella, que las excusas nunca propiciaron un triunfo. Lo hizo durante la charla que ofreció ayer en el Hotel Nelva y de la que pudieron disfrutar los más de 200 asistentes a las jornadas 'Educación, cooperativas de enseñanza y futuro', organizadas por Ucoerm con la colaboración de la Consejería de Empleo, Universidad, Empresa y Medio Ambiente.

De entre todas las ponencias ofrecidas a lo largo del lunes y martes, la del entrenador y preparador físico de tenis, Toni Nadal, fue sin duda la más relevante. Aunque dejó de entrenar a su sobrino al finalizar la temporada en 2017, sigue vinculado al deporte de la raqueta a través de la Rafa Nadal Academy y ofrece su impagable experiencia en las charlas que imparte a lo largo y ancho del país.

Toni Nadal desveló hasta qué extremo ha sido importante la labor de formación en el carácter y el comportamiento de su sobrino para haberle permitido llegar a la élite. Y aquí destacó que algunas veces es mejor dedicarle más tiempo a forjar el carácter que a la propia técnica.

«Apasionarme con el tenis, marcarme retos y elevar el nivel ha sido fundamental para pasármelo bien en mi trabajo», relató el expreparador de Rafa Nadal, que sostuvo que esa pasión nunca le impidió ver la realidad ni dejar de mostrarse siempre crítico con su sobrino. De ahí que no renunciara a emplear el término «suspenso» cuando así se requería, pues siempre se debe evitar caer en el «populismo» del engaño.

Confesó «que nunca le he dado un valor especial el pasar una bola por encima de la red, pero que hay una cosa que ha sido determinante en el desarrollo de la carrera de Rafa, y es que siempre ha tenido la voluntad de darse una y otra oportunidad».

La responsabilidad, de Rafa

El exentrenador relató diferentes anécdotas vividas a lo largo de su extensa carrera y expresó que, meramente, «he intentado enseñar lo que he podido a mi sobrino, pero nunca me ha sentido responsable de lo que hacía dentro de la pista, que ya no dependía de mí», recayendo así toda la responsabilidad sobre el propio jugador. Una de esas anécdotas se remonta a cuando Rafa empezó a jugar algunos Futures -torneos profesionales que forman parte del Circuito de Tenis de la ITF-, y le advirtieron a Toni de que su sobrino estaba jugando con el marco de la raqueta roto, durante un encuentro que acabaría perdiendo. Toni, muy enfadado tras el partido, le preguntó a Rafa cómo después de tantos años todavía no sabía cuando su instrumento de trabajo estaba averiado. Y este le respondió: «Estoy tan acostumbrado a tener la culpa yo, que no estaba imaginando que la raqueta podía estar rota»

Ese tremendo nivel de exigencia que Toni inculcó a su sobrino ha provocado que el tenista manacorí nunca se haya sentido satisfecho con el trabajo realizado o con los éxitos alcanzados, y que todavía mantenga el hambre por ganar. De ahí que sea la «resiliencia» una de las mayores virtudes de Rafa y permita a Toni sostener que «en la vida todo se entrena».