El número de maltratadas que recurren a la justicia gratuita para denunciar crece un 45%

Más de 1.400 víctimas de violencia de género recurrieron el pasado año a un abogado de oficio en la Región de Murcia para dar el paso de denunciar su caso. La cifra, según recoge el Consejo General de la Abogacía en su último informe anual, supone un aumento del 45,8% respecto a solo un año antes, cuando eran 970 las mujeres que demandaron este servicio público, que se presta en guardias de 24 horas los 365 días del año.

En toda España, casi 58.000 mujeres maltratadas se beneficiaron el pasado año del acceso a la justicia gratuita. Un derecho que se les reconoce independientemente de sus recursos económicos. «La intervención del letrado especializado en los momentos anteriores a la denuncia, durante la interposición de la misma y a lo largo del procedimiento que se inicia con ella es fundamental para que las mujeres víctimas de violencia de género conozcan sus derechos, reciban el asesoramiento jurídico oportuno y vean salvaguardados sus intereses y los de sus hijos e hijas o personas que dependan de ellas», remarcó recientemente la presidenta del Consejo, Victoria Ortega.

La atención a las víctimas de violencia de género es solo una arista más de un servicio público, el de la justicia gratuita, que el pasado año asumió más de 46.000 casos en la comunidad, de acuerdo a la estadística que maneja el Consejo General de la Abogacía -y que recoge datos de los colegios de Murcia, Cartagena y Lorca-. En 2017 concretamente este colectivo, al que pertenecen 3.819 letrados en la Región, afrontó 46.184 asuntos de justicia gratuita. La cifra supone un 5,9% más -casi 2.600 asuntos respecto al año 2016-.

Justicia 'low cost'

Muchos vieron en sus números un termómetro capaz de medir la estrechez de los bolsillos de los murcianos. El pasado año, la Región registró un nuevo incremento de esta justicia 'low cost', último asidero de aquellos que menos tienen, tras varios años en los que había visto aligerada su carga de trabajo. El servicio alcanzó su nivel máximo en 2009, cuando, solo en el partido judicial de Murcia, se sobrepasaron las 22.000 solicitudes de justicia gratuita.

De los 46.184 asuntos tramitados el año pasado, la gran mayoría correspondieron al denominado turno de oficio: 27.542. Este servicio registró un repunte en la entrada de casos de un 5,5%. El grueso de los asuntos se gestionó desde el Colegio de Abogados de Murcia (16.118), mientras que su homólogo en Cartagena registró 9.024 y el de Lorca, otros 2.400 casos. La asistencia letrada, otro de los servicios que incluye la justicia gratuita, generó otros 17.227 asuntos, un 4,4% más que solo un año antes.

Según pone de relieve el balance del Consejo, la inversión destinada a la justicia gratuita, en Murcia, alcanzó su pico en 2011, cuando se destinaron 6,3 millones de euros a esta labor. A partir de ese momento, la cuantía destinada por el Ministerio ha ido disminuyendo progresivamente hasta los 5.265.739 euros que se reservaron para este servicio en 2016. El pasado año, por fin, la inversión en este servicio repuntó ligeramente, un 3,4%, superando los 5,4 millones de euros. Una cantidad que, sin embargo, queda aún muy alejada de la de hace unos años y que, reivindican desde el sector, requiere de un mayor incremento. A nivel nacional, según refleja este organismo en la décima edición del informe de su Observatorio sobre la Justicia Gratuita, la inversión aumentó un 1,9%.

Para bolsillos castigados

La justicia gratuita es, pese a su amplitud, un servicio al que no todo el mundo puede acceder. Cualquiera puede, en principio, disfrutar de un abogado de oficio, pero, para que este no suponga ningún coste, hay que acreditar que los recursos económicos de la unidad familiar no superan el doble anual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem); esto es, un salario que ronde los 1.050 euros y 14 pagas.

El servicio también está abierto a trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social sobre litigios relacionados con esa materia. En estos casos, no es necesario acreditar que no se tienen medios. Los extranjeros también pueden acceder para defenderse ante procedimientos de prohibición de entrada, devolución o expulsión del país.