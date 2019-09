Nuevos focos Las rutas a pie o en bici son cada vez más frecuentes. G. Carrión Viernes, 27 septiembre 2019, 01:22

En sacar partido a cada aspecto digno de visitar, la Región de Murcia es experta. El Mar Menor o las playas de Águilas se convierten en enclaves perfectos para el turismo de bodas, que suponen un impulso económico importante y en pleno crecimiento.

El turismo religioso no se queda atrás, y si no que se lo digan a Caravaca de la Cruz, que no solo atrae a visitantes hasta allí, sino que ha motivado la puesta en valor de las vías verdes de municipios y pedanías cercanas para que los peregrinos puedan conocer aún más la Región. Destaca, cómo no, la Semana Santa y cómo se celebra en cada uno de los municipios y pueblos, cargada de tradición y arraigo. Y, sin duda, en los últimos años está cogiendo una gran ventaja el turismo enológico o turismo de vino en zonas productoras, como es el caso de Jumilla. Las bodegas asentadas en esta zona han sido las precursoras y culpables de este fenómeno tan positivo para la Región. Programan visitas para conocer sus instalaciones, así como rutas de vino y citas gastronómicas, para que se compruebe la calidad de sus uvas, donde la Monastrell es la gran protagonista, así como el resultado final con decenas de referencias que salen de esta zona. La meta no es otra que activar los cinco sentidos y ofrecer una experiencia única a través de degustaciones.

Además de todas estas vertientes, hay un nuevo concepto que la Región de Murcia podría potenciar: el turismo naranja. Se trata de un tipo de turismo sostenible y generador del desarrollo cultural, en el que los turistas conocen en primera persona los usos y costumbres de la zona, para viajeros que busquen algo más a su experiencia. Mariscar en Galicia o forjar hierro en Toledo son claros ejemplos de cómo se ha potenciado en otras zonas de España. En la Región este concepto podría adaptarse al acercamiento las tradiciones y usos de su campo, su huerta o los procesos de fabricación de muchos de sus productos característicos.