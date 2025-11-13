Nueva protesta de los técnicos sanitarios superiores de la Región Los profesionales reclaman que el nuevo Estatuto marco que prepara el Ministerio les reconozca su cualificación

Los técnicos sanitarios superiores del Servicio Murciano de Salud (SMS) se manifestaron este jueves antel el hospital Morales Meseguer de Murcia en protesta por el borrador del Estatuto marco que plantea el Ministerio de Sanidad.

El Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (Siettess) denuncia que el documento no recoge sus principales reivindicaciones. Entre ellas, que se les reconozca su formación en Educación Superior, lo que se traduciría en una mejora profesional.

Los técnicos sanitarios superiores ya convocaron una huelga para el pasado mes de junio que fue desconvocada tras abrirse un periodo de negociaciones con el Ministerio de Sanidad. Los conflictos por el Estatuto marco se suceden, porque los médicos volverán también a la huelga del 9 al 12 de diciembre.