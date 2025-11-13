La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Técnicos santiraios protestan en el Morales Meseguer de Murcia este jueves.
Técnicos santiraios protestan en el Morales Meseguer de Murcia este jueves. Cedida

Nueva protesta de los técnicos sanitarios superiores de la Región

Los profesionales reclaman que el nuevo Estatuto marco que prepara el Ministerio les reconozca su cualificación

Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:22

Los técnicos sanitarios superiores del Servicio Murciano de Salud (SMS) se manifestaron este jueves antel el hospital Morales Meseguer de Murcia en protesta por el borrador del Estatuto marco que plantea el Ministerio de Sanidad.

El Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (Siettess) denuncia que el documento no recoge sus principales reivindicaciones. Entre ellas, que se les reconozca su formación en Educación Superior, lo que se traduciría en una mejora profesional.

Los técnicos sanitarios superiores ya convocaron una huelga para el pasado mes de junio que fue desconvocada tras abrirse un periodo de negociaciones con el Ministerio de Sanidad. Los conflictos por el Estatuto marco se suceden, porque los médicos volverán también a la huelga del 9 al 12 de diciembre.

