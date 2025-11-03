La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un operario, junto a una máquina utilizada para triturar pinos muertos en Coto Cuadros, en el municipio de Murcia. Nacho García

Nueva ofensiva para talar pinos secos y plantar arbustos que salven los montes de la Región de Murcia

La Comunidad intensifica la retirada de árboles muertos, los clareos y la lucha contra las plagas en las masas forestales, que han perdido ya 1,3 millones de ejemplares

José Alberto González

José Alberto González

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:21

Comenta

Eliminación de pies secos mediante corta, desramado y tronzado; desbroce mecanizado y astillado; extracción de árboles infestados por 'Tomicus destruens' (barrenillo); instalación de árboles ... y pilas cebo para control de (insectos) perforadores; creación de albarradas y fajinas con madera muerta, para proteger el suelo y frenar la desertificación; localización y marcaje de pies secos, moribundos o afectados por plagas; tratamientos fitosanitarios contra la procesionaria del pino y retirada manual de bolsones; instalación de trampas con atrayentes para especies dañinas; análisis del vigor de los árboles con herramientas de satélite; generación de mapas temáticos de la situación sanitaria de la masa forestal; recuperación de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas...

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 Fallece un joven al quedar atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
  3. 3 Muere un piloto de 71 años al estrellarse su avioneta en una finca de Totana
  4. 4 Fallece un joven al quedar atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
  5. 5 El Balneario de Archena acelera las obras para abrir en marzo una nueva piscina de 435 metros cuadrados
  6. 6

    El fraile que lleva 60 años enterrando muertos y ha superado seis ictus: «El cementerio de noche me da miedo»
  7. 7

    Encontrar pisos de alquiler por menos de 600 euros, misión casi imposible en Murcia: «Es inviable independizarse»
  8. 8

    El agujero de la asistencia sanitaria a pacientes de otras comunidades en la Región de Murcia: 29 millones en tres años
  9. 9

    Acompañar a morir y sostener en el duelo
  10. 10

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Nueva ofensiva para talar pinos secos y plantar arbustos que salven los montes de la Región de Murcia

Nueva ofensiva para talar pinos secos y plantar arbustos que salven los montes de la Región de Murcia