Nueva detención por el asesinato de dos ecuatorianos en Mazarrón

La Guardia Civil sigue adelante con su investigación para tratar de esclarecer totalmente el crimen de los ecuatorianos José Patricio Chango, de 43 años, y ... su compañero de vivienda y trabajo, Edwin Guillermo Cambal, de 32. Tras la localización el pasado septiembre de los cadáveres de ambos en una vivienda del Puerto de Mazarrón y la detención de un primer acusado- actualmente en prisión provisional-, los agentes de Policía Judicial arrestaron este miércoles a un nuevo sospechoso, tal y como confirmaron fuentes ligadas a la investigación.

Esta nueva detención, en la que participó un nutrido grupo de agentes, se produjo a primera hora de la mañana de este miércoles en una vivienda del centro de Alcantarilla, cercana al Ayuntamiento. Por el momento, no han trascendido más datos sobre la identidad y los hechos que se imputan al sospechoso, que deberá declarar en las próximas horas ante el tribunal de instancia número 2 de Totana.

Este nuevo arresto llega dos meses después de que el Instituto Armado arrojase luz sobre la desaparición de Chango y Cambal, al localizar sus cuerpos en una vivienda de Puerto de Mazarrón. La recuperación de estos dos cadáveres, que habrían sido descuartizados y se encontraban en un avanzado estado de descomposición, se logró tras una «compleja labor», tal y como enfatizaron fuentes del cuerpo.

En esos días los agentes detuvieron a un sospechoso del doble crimen que, confirmaron las fuentes, ingresó en prisión provisional. Se trata de un hombre con el que José Patricio y Edwin Guillermo no mantenían contacto y con el que se habrían cruzado de forma circunstancial. El sospechoso estaba al parecer de ocupa en la vivienda en la que aparecieron los dos cuerpos.

Una larga búsqueda

La familia de José Patricio le perdió la pista el pasado 16 de abril. Al tratar de comunicarse con él y no recibir respuesta, sus allegados inicialmente no se alarmaron, creyendo que podría deberse al periodo festivo de Semana Santa. Sin embargo, la preocupación creció cuando, al comenzar la siguiente semana, seguían sin noticias. Fue entonces cuando decidieron presentar una denuncia ante la Guardia Civil.

Poco después, el coche de uno de los desaparecidos fue grabado por las cámaras de seguridad de una gasolinera de Fuente Álamo, aunque, según el relato del familiar, iba conducido por tres desconocidos. La familia, que llegó a solicitar apoyo al consulado de Ecuador, realizó batidas por Camposol y por la urbanización Country Club, concretamente en el punto donde se perdió la señal de los móviles de los desaparecidos en la madrugada del día 16.

La recuperación de los cadáveres de ambos obligó al desplazamiento de una unidad especializada desde Madrid. No es la primera vez este año que un grupo de este tipo se desplaza a la Región. El pasado mayo los cuerpos de los africanos Jean Mirabeau Ngoho y Siaka Coulibaly fueron recuperados en un depósito de aceite usado en una nave de Librilla. La complejidad de la tarea de rescate obligó también al desplazamiento de una unidad especializada desde la capital.