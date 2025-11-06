La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Agentes de la Guardia Civil, ataviados con monos, durante el registro de la vivienda a finales del pasado agosto. Antonio Gil/ Agm

Nueva detención por el asesinato de dos ecuatorianos en Mazarrón

La Guardia Civil arresta a un hombre en una casa de Alcantarilla por su presunta vinculación con el crimen de José Patricio Chango y Edwin Guillermo Camba

Alicia Negre

Alicia Negre

Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:15

Comenta

La Guardia Civil sigue adelante con su investigación para tratar de esclarecer totalmente el crimen de los ecuatorianos José Patricio Chango, de 43 años, y ... su compañero de vivienda y trabajo, Edwin Guillermo Cambal, de 32. Tras la localización el pasado septiembre de los cadáveres de ambos en una vivienda del Puerto de Mazarrón y la detención de un primer acusado- actualmente en prisión provisional-, los agentes de Policía Judicial arrestaron este miércoles a un nuevo sospechoso, tal y como confirmaron fuentes ligadas a la investigación.

