Nueva Condomina consolida el proyecto 1000LIVES y sigue creando comunidad entorno a la elaboración del aceite de oliva

La iniciativa ha permitido desarrollar una reforma integral del centro de la Coordinadora de Barrios en Espinardo, ofreciendo un espacio positivo y seguro para los niños y niñas de la zona

Nueva Condomina, el centro comercial de mayor tamaño en la Región de Murcia con cerca de 120.000 metros cuadrados y uno de los principales baluartes del sector en el este de España con 180 locales, entre ellos 33 restaurantes, ahora también se convierte en referente por un proyecto social que está teniendo gran repercusión.

Gracias al proyecto 1000LIVES® Nueva Condomina se convertía en el primer centro comercial del mundo que elabora su propio aceite de oliva. La Almazara Villaolivo produce y embotella de manera altruista el aceite que se extrae de los más de 1000 olivos que se plantaron entre 2019 y 2020 en las instalaciones del centro. Los beneficios de la venta se destinan a ayudar a los niños y familias de la Coordinadora de Barrios de Murcia (https://www.coordinadorabarriosmurcia.org/ ).

En línea con su compromiso con la ciudad de Murcia, en 2024 inauguraron 'La Senda' de la mano de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE). Se trata de una ruta circular de 2,5 km que rodea Nueva Condomina, y que cuenta con áreas de picnic, zonas de ejercicios para personas mayores, huertos urbanos y áreas caninas. Este pequeño ecosistema cuenta con vegetación autóctona de la zona, cuatro especies de anfibios, 13 de reptiles, 28 de mamíferos y 70 de aves. Gracias a este proyecto, Nueva Condomina se ha convertido en un lugar de referencia en la ciudad para reunirse y disfrutar de puntos verdes.

«Este proyecto parte de nuestro compromiso con la ciudad de Murcia, con su gente y con su tierra. La ruta está diseñada para toda la familia, con zonas deportivas e infantiles, porque aspiramos a que todos los públicos puedan disfrutar del medioambiente en su estado natural. Queremos impulsar iniciativas que contribuyan a la protección de la naturaleza y a su conexión con los visitantes del centro comercial», asegura Roberto Méndez, director de Nueva Condomina.

El pasado 13 de noviembre se llevó a cabo la recogida de aceitunas de los olivos que forman parte de esta iniciativa con la colaboración de Astrapace y Eusebio de Esto. Además, los participantes pudieron disfrutar de un picnic hecho con el aceite de oliva.

1OOOLIVES® es una de las iniciativas que el centro comercial Nueva Condomina ha llevado a cabo dentro su potente estrategia de Responsabilidad Social Corporativa Act For Good®, que aúna la excelencia operativa y el compromiso medioambiental y social.

Proyecto social

Fruto de esta campaña, a mediados de octubre de este año tuvo lugar la inauguración de las nuevas instalaciones de «La Casita» en la que Nueva Condomina participó destinando todos los fondos recaudados con la venta del aceite. Se trata de un proyecto social impulsado por la ONG Coordinadora de Barrios de Murcia y se ha convertido en un entorno positivo y protegido, donde niños de diferentes edades pueden compartir actividades, realizar los deberes y disfrutar de un entorno de confianza.

«Nueva Condomina se ha convertido en un espacio muy atractivo no solo para compras, sino también para reunirse, pasar el tiempo y disfrutar de experiencias sociales. Queremos ser impulsores del cambio de la sociedad murciana en la búsqueda de puntos verdes y limpios en los que desconectar con la familia y amigos», apunta el director de Nueva Condomina.

Estas iniciativas se enmarcan en la política de responsabilidad social corporativa de Klépierre -propietario y gestor del centro comercial-, denominada 'Act4Good', que tiene, entre otros objetivos, el compromiso de cuidar del medioambiente, la biodiversidad local y el desarrollo de sistemas de economía circular.

Más información: https://1000lives.es/web/