Noviembre rompe la tendencia alcista y hace caer la cifra de parados en 782 personas en la Región de Murcia El sector servicios tira del empleo con las campañas del Black Friday y la Navidad

Martes, 2 de diciembre 2025

La campaña del Black Friday, el Ciber Monday y la preparación de cara a las navidades en el comercio han tirado del empleo durante noviembre en la Región de Murcia. Se rompe así la tendencia alcista del desempleo de los últimos dos meses al caer en 782 el número de desempleados con respecto a octubre, lo que supone un descenso del 1,04%, según los datos publicados este martes por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Estas cifras revelan que el total de parados baja hasta los 74.520, lo que se traduce en un descenso del 6,9% con respecto a los datos de noviembre del pasado año, cuando había 5.523 desempleados más.

Por sexos, las mujeres registraron una caída del 1% al descender las paradas en 449, por lo que el total asciende a 46.500 en la Región de Murcia. Por su parte, el paro en varones experimentó un descenso del 1,2% (333 personas) hasta situarse en los 28.020 parados.

Por sectores, el paro cayó en Servicios, 759 menos (-1,49%); Construcción, 58 menos (-1,07%); e Industria, 54 menos (-0,76%), mientras que se registró un aumento en Agricultura, 67 más (+1,79%); y Sin empleo anterior, 22 más (+0,28%)

Pese a que el sector servicios fue el que más hizo descender el paro en la Región en el último mes, continúa siendo el sector con mayor desempleo (50.269), mientras que los sectores con menos parados son Agricultura (3.802), Construcción (5.388) e Industria (7.056).

El paro registrado en extranjeros sube ligeramente al sumar 114 parados más, esto es un 1,21% más que el pasado mes de octubre, aunque la variación interanual revela que se ha producido una caída del 5,6% del desempleo en este colectivo. El total de parados de origen extranjero es de 9.529.

En cuanto a afiliaciones a la Seguridad Social, la Región de Murcia ganó una media de 20.927 cotizantes en noviembre respecto al mismo mes del año anterior, lo que representa un incremento del 3,16%, hasta sumar 682.523 ocupados, según datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La variación con respecto al mes anterior es de 5.938 afiliados más (0,88%), lo que supone el tercer mayor incremento de todas las comunidades, tras Comunidad Valenciana (+1%) y Madrid (+0,9%).

Así, la comunidad fue la segunda autonomía con mayor aumento en la afiliación a la Seguridad Social en términos interanuales, solo inferior a la tasa registrada en la Comunidad Valenciana (+3,8%).