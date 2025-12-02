La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ciudadanos, a la entrada de la oficina del SEF en la avenida Príncipe de Asturias de Murcia, en una imagen de archivo. Javier Carrión / AGM

Noviembre rompe la tendencia alcista y hace caer la cifra de parados en 782 personas en la Región de Murcia

El sector servicios tira del empleo con las campañas del Black Friday y la Navidad

Isabel Manzano

Isabel Manzano

Martes, 2 de diciembre 2025, 09:19

Comenta

La campaña del Black Friday, el Ciber Monday y la preparación de cara a las navidades en el comercio han tirado del empleo durante noviembre en la Región de Murcia. Se rompe así la tendencia alcista del desempleo de los últimos dos meses al caer en 782 el número de desempleados con respecto a octubre, lo que supone un descenso del 1,04%, según los datos publicados este martes por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Estas cifras revelan que el total de parados baja hasta los 74.520, lo que se traduce en un descenso del 6,9% con respecto a los datos de noviembre del pasado año, cuando había 5.523 desempleados más.

Por sexos, las mujeres registraron una caída del 1% al descender las paradas en 449, por lo que el total asciende a 46.500 en la Región de Murcia. Por su parte, el paro en varones experimentó un descenso del 1,2% (333 personas) hasta situarse en los 28.020 parados.

Por sectores, el paro cayó en Servicios, 759 menos (-1,49%); Construcción, 58 menos (-1,07%); e Industria, 54 menos (-0,76%), mientras que se registró un aumento en Agricultura, 67 más (+1,79%); y Sin empleo anterior, 22 más (+0,28%)

Pese a que el sector servicios fue el que más hizo descender el paro en la Región en el último mes, continúa siendo el sector con mayor desempleo (50.269), mientras que los sectores con menos parados son Agricultura (3.802), Construcción (5.388) e Industria (7.056).

El paro registrado en extranjeros sube ligeramente al sumar 114 parados más, esto es un 1,21% más que el pasado mes de octubre, aunque la variación interanual revela que se ha producido una caída del 5,6% del desempleo en este colectivo. El total de parados de origen extranjero es de 9.529.

En cuanto a afiliaciones a la Seguridad Social, la Región de Murcia ganó una media de 20.927 cotizantes en noviembre respecto al mismo mes del año anterior, lo que representa un incremento del 3,16%, hasta sumar 682.523 ocupados, según datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La variación con respecto al mes anterior es de 5.938 afiliados más (0,88%), lo que supone el tercer mayor incremento de todas las comunidades, tras Comunidad Valenciana (+1%) y Madrid (+0,9%).

Así, la comunidad fue la segunda autonomía con mayor aumento en la afiliación a la Seguridad Social en términos interanuales, solo inferior a la tasa registrada en la Comunidad Valenciana (+3,8%).

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pastelería de la Región de Murcia gana el premio al Mejor Panettone Clásico de la Península
  2. 2 Arrestado por asestar varias puñaladas a un hombre para robarle la pensión en Cartagena
  3. 3

    Locura total por el Efesé-Murcia: los granas agotan sus entradas y en Cartagena se venden 5.000
  4. 4 Francisco Martínez Ruiz, nuevo presidente del Real Murcia Club de Tenis 1919
  5. 5 Estas son las plazas por especialidades en las próximas oposiciones de maestro en la Región de Murcia: Infantil roza las 400
  6. 6

    Once empresas de la Región de Murcia se cuelan entre las 500 mejores pymes de España
  7. 7 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del lunes 1 de diciembre de 2025
  8. 8 Detienen a dos experimentados delincuentes por robar productos caros en supermercados del Noroeste de la Región de Murcia
  9. 9

    Ni los jóvenes ni los inmigrantes cubrirán el relevo de la avalancha de jubilaciones del baby boom
  10. 10 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Noviembre rompe la tendencia alcista y hace caer la cifra de parados en 782 personas en la Región de Murcia

Noviembre rompe la tendencia alcista y hace caer la cifra de parados en 782 personas en la Región de Murcia