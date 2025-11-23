Más de noventa niños de la Región recibieron cuidados paliativos en casa en 2024 El SMS atendió doscientos menores con enfermedades crónicas complejas y procesos oncológicos el pasado año, un 8% más

La Unidad Regional de Hospitalización Domiciliaria y Cuidados Paliativos Pediátricos de la Región de Murcia, que da servicio a pacientes pediátricos con enfermedad oncológica o con patología crónica compleja en cualquier punto de la Región de Murcia, atendió el pasado año a un total de 93 menores.

Esta unidad dispone de cinco equipos interdisciplinares domiciliarios formados por una decena de profesionales sanitarios –cinco pediatras y cinco enfermeras–, un trabajador social y un fisioterapeuta.

La atención sanitaria domiciliaria especializada se garantiza de forma continua, los 365 días del año, las 24 horas del día, mediante un equipo formado por un pediatra y una enfermera. Esta atención puede ser telefónica o presencial en función de las necesidades del paciente.

Los padres pueden contactar telefónicamente en cualquier momento con el equipo de guardia, y la llamada es atendida directamente por la enfermera o pediatra del equipo de guardia de cuidados paliativos pediátricos, que valora la situación. Si es necesaria la atención presencial, el equipo se desplaza al domicilio.

La Unidad de Hospitalización Domiciliaria Pediátrica se creó en 2010, con dos equipos, cada uno con un pediatra y un enfermero y se amplió tres años más tarde. La coordinadora regional de Cuidados Paliativos del SMS, Adoración Lozano, explica que el servicio, que, junto con la Región, solo está disponible en Baleares, Madrid y Barcelona, ofrece a las familias «autonomía en los cuidados de sus hijos, permitiendo que permanezcan en sus domicilios la mayor parte de su enfermedad».