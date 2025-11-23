La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una menor recibe atención médica. RC

Más de noventa niños de la Región recibieron cuidados paliativos en casa en 2024

El SMS atendió doscientos menores con enfermedades crónicas complejas y procesos oncológicos el pasado año, un 8% más

LA VERDAD

Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:03

Comenta

La Unidad Regional de Hospitalización Domiciliaria y Cuidados Paliativos Pediátricos de la Región de Murcia, que da servicio a pacientes pediátricos con enfermedad oncológica o con patología crónica compleja en cualquier punto de la Región de Murcia, atendió el pasado año a un total de 93 menores.

Esta unidad dispone de cinco equipos interdisciplinares domiciliarios formados por una decena de profesionales sanitarios –cinco pediatras y cinco enfermeras–, un trabajador social y un fisioterapeuta.

La atención sanitaria domiciliaria especializada se garantiza de forma continua, los 365 días del año, las 24 horas del día, mediante un equipo formado por un pediatra y una enfermera. Esta atención puede ser telefónica o presencial en función de las necesidades del paciente.

Los padres pueden contactar telefónicamente en cualquier momento con el equipo de guardia, y la llamada es atendida directamente por la enfermera o pediatra del equipo de guardia de cuidados paliativos pediátricos, que valora la situación. Si es necesaria la atención presencial, el equipo se desplaza al domicilio.

La Unidad de Hospitalización Domiciliaria Pediátrica se creó en 2010, con dos equipos, cada uno con un pediatra y un enfermero y se amplió tres años más tarde. La coordinadora regional de Cuidados Paliativos del SMS, Adoración Lozano, explica que el servicio, que, junto con la Región, solo está disponible en Baleares, Madrid y Barcelona, ofrece a las familias «autonomía en los cuidados de sus hijos, permitiendo que permanezcan en sus domicilios la mayor parte de su enfermedad».

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere apadrinará la colocación de la primera piedra de un gimnasio para niños con cáncer en la Arrixaca
  2. 2 Una colección gigante de Playmobil llega gratis a la Región de Murcia: más de 8.000 piezas
  3. 3

    Enrique Roca modernizará el centro comercial Las Velas de Los Narejos tras ganar el litigio
  4. 4

    El Real Murcia de Colunga se dispara
  5. 5 Nevada artificial en Murcia para cumplir el deseo de un niño de 7 años
  6. 6 Más frío y alerta amarilla en parte de la Región de Murcia por vientos de hasta 70 km/h
  7. 7

    Veinte años esperando el tercer carril
  8. 8 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 21 de noviembre de 2025
  9. 9

    Visto bueno de los alcaldes al borrador del nuevo FEVE
  10. 10 Encendido barroco y lírico para la Navidad en Murcia desde la Plaza de Belluga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Más de noventa niños de la Región recibieron cuidados paliativos en casa en 2024

Más de noventa niños de la Región recibieron cuidados paliativos en casa en 2024